한 유흥업소에서 일하는 엄마와 딸 '충격'…"자매처럼 보여"

40세 엄마(왼쪽)와 24세 딸 사진출처=아메바TV

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 40세 엄마와 24세 딸이 한 술집에서 함께 일하는 모습이 방송에서 공개돼 충격을 주고 있다.

일본 아메바TV는 최근 방송한 예능 프로그램를 통해 교토시 기온의 한 카바쿠라(룸살롱과 비슷한 유흥주점)에서 활동하는 모녀 카나 다치바나씨(40)와 딸 람씨(24)의 일상을 소개했다.

엄마인 카나씨는 해당 업계에서 16년을 일한 베테랑이고, 딸 람씨는 5년째 같은 업계에서 일하고 있다. 두 사람은 밤이 되면 함께 출근하는 것이 일상이 됐다.

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평소에는 서로 다른 매장에서 일하지만, 카나의 매장에 온 손님이 람을 지명할 경우 딸이 어머니의 매장으로 와 함께 손님을 맞기도 한다.

방송을 보면 두 사람의 모습은 일반적인 모녀 관계와는 사뭇 달랐다. 손님 앞에서 모녀가 자연스럽게 대화를 나누는 것은 물론 함께 노래를 부르며 분위기를 띄우기도 했다.

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한 손님은 두 사람과 함께 시간을 보내면서 "가게라기보다 집에 있는 것 같은 느낌이다. 편안하다"는 반응을 보였다. 그러면서도 "그래도 제대로 일은 해줘야 한다"고 농담을 던지기도 했다.

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모녀가 함께 일하는 모습에 방송 진행자들은 "엄마가 젊어 보여 딸과 자매처럼 보인다"는 멘트를 하기도 했다.

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두 사람은 직장뿐 아니라 일상에서도 가까운 사이로 지내고 있었다. 휴일에는 반드시 가족과 함께 시간을 보내는 것이 원칙이라고 했다.

이날 방송에서는 카나씨의 인생사가 공개돼 더욱 눈길을 끌었다. 카나씨는 16살에 첫딸 람을 출산했고, 이후 가족을 부양하기 위해 '밤의 세계'에서 일을 시작했다. 과거 결혼생활에서 이혼을 겪은 뒤 세 아이를 홀로 키우면서 거액의 빚을 떠안기도 했지만, 쉬는 날 없이 일하며 이를 모두 갚았다고 방송에서 밝혔다.

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딸 람씨 역시 어머니를 단순히 '엄마'로만 바라보지는 않았다. 방송에서 람씨는 오랜 기간 술집에서 일하며 가족을 책임져 온 어머니의 강인함과 프로의식을 존경한다고 말했다. 자신이라면 그렇게까지 할 수 없을 것 같다며 어머니를 본받고 싶다는 뜻도 밝혔다.

방송을 본 시청자들은 "엄마가 정말 젊어 보인다", "미인 모녀다", "쉽지 않은 직업을 모녀가 함께 한다는 게 놀랍다" 등의 반응을 내놓았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com