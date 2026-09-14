자동차 할부원금 6개월 상환 유예·유예이자 50% 감면…현대캐피탈, 중소 렌터카 업계 지원

◇현대캐피탈 사옥. 사진제공=현대캐피탈

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현대캐피탈이 중소 렌터카 업계에 나선다. 자동차 할부원금 6개월 상환 유예 및 유예이자 50% 감면 정책 시행이 골자다.

약 700여 중소 렌터카 업체에 렌터카 구입 용도 등으로 7400억 원 상당의 금융서비스를 제공 중으로, 현대캐피탈의 금융서비스를 이용 중인 모든 중소 렌터카 업체는 이번 금융 지원 프로그램에 신청할 수 있다.

추가 지원책도 검토하고 있다. 자사 리스/렌트 차량이 사고나 고장으로 단기대차가 필요할 경우 중소 렌터카 업체의 차량을 우선 배정하고, 중소 렌터카 업체들의 영업 자산 확보를 돕기 위해 자사 장기 렌터카 반납 차량을 중소 렌터카 업체에 우선 양도하는 방안을 논의하고 있다. 장기 렌터카의 전국렌터카공제조합 보험 상품 가입을 확대하는 방안 역시 검토 중이다.

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현대캐피탈 관계자는 "중소 렌터카 업계와 상생, 협력하고 정부의 포용금융 정책에 적극 동참하기 위해 중소 렌터카 업체들에 대한 금융 지원책을 마련했다"며 "앞으로도 현대캐피탈은 추가 지원 프로그램과 함께 중소 렌터카 업계와 지속적인 대화와 협력을 통해 상생 렌터카 생태계를 만드는데 앞장설 것"이라고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com