"눈썹 한 번에 800만원"…70대 여성, 미용 시술에 6억원 지출 '바가지' 논란

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 70대 노인이 미용 시술에 약 6억원을 지출한 것으로 밝혀져 논란이 일고 있다.

집을 팔아 마련한 돈까지 사용한 뒤 노후자금이 바닥나자 딸이 뒤늦게 지출 내역을 확인하면서 드러났다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 중국 상하이에 사는 75세 여성 위씨는 2016년부터 최근까지 한 미용업체와 해당 업체가 연결해 준 의료미용 기관에서 약 300만 위안(약 6억원)을 썼다.

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위씨가 받은 시술은 피부 탄력 관리와 리프팅, 실 리프팅, 경락 마사지 등 다양했다. 눈썹과 입술 반영구 시술도 여러 차례 받은 것으로 확인됐다.

문제는 일부 시술 가격과 횟수였다.

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위씨의 딸이 확보한 내역을 살펴본 결과, 눈썹·입술 관련 일부 시술 가격이 일반적인 시장 가격보다 10~20배가량 비싼 것으로 의심됐다. 한 눈썹 시술의 가격은 3만 9800위안(약 800만원)에 달했다.

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특히 해당 시술은 반영구 시술임에도 같은 종류의 시술을 반복해서 받은 기록이 있었다.

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하루에 여러 미용 서비스를 이용한 기록도 있었다. 소비 내역에는 하루 동안 4~5개에 달하는 시술이 결제된 경우도 있었다.

이에 대해 위씨의 딸은 각각 45분 또는 90분가량 걸리는 시술을 하루에 여러 개 받는 것이 실제로 가능한지 의문을 제기했다.

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미용업체 측은 이에 대해 여러 직원이 동시에 서비스를 제공하기 때문에 시술 시간이 겹칠 수 있다고 설명했다. 반복적인 눈썹 시술에 대해서도 위씨가 외모에 대한 불안이 커 직접 시술을 원했고, 매장에서 먼저 예약을 권유한 것이 아니라고 주장했다.

위씨가 사용한 돈은 평생 모은 노후자금이었다. 딸에 따르면 위씨는 원래 300만~400만 위안가량의 저축을 갖고 있었지만, 딸이 상황을 파악했을 때는 집세를 내기도 어려운 처지가 돼 있었다. 일부 보석까지 팔아 생활비를 마련해야 했다.

위씨는 자신이 보유했던 집을 팔아 마련한 돈을 여행과 미용에 사용했다고 밝혔다. 당시에는 경제적으로 여유가 있다고 생각해 시술 가격을 크게 따지지 않았지만, 딸이 전체 지출을 확인한 뒤 자신도 놀랐다는 취지로 말했다.

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미용업체 직원을 통해 의료미용기관으로 소개받은 뒤에는 더욱 큰 금액이 청구됐다.

해당 의료미용 기관의 소비 내역에는 여성의 '프라이빗 케어'라는 명목으로 한 차례 30만 위안(약 6000만원)이 청구된 기록도 있었다.

위씨는 이 시술에 돈을 지불했지만 실제 시술은 받지 않은 것으로 전해졌다. 이후 업체 측은 해당 금액을 다른 피부관리 시술 등으로 대체했다.

소비 내역에는 '행복 의자', '우주 캡슐' 등 일반 소비자가 정확한 내용을 알기 어려운 이름의 서비스도 포함돼 있었다.

위씨의 딸이 문제를 제기하자 미용업체 측은 모든 서비스의 가격이 매장에 명확하게 표시돼 있었으며, 위씨가 비용을 지불한 것은 해당 가격에 동의한 것으로 봐야 한다는 입장을 밝혔다.

그러나 위씨 측은 일부 서비스의 가격과 반복적인 시술 내역 등에 의문을 제기하며 과도한 소비를 유도한 것이 아니냐고 문제를 제기했다.

결국 양측은 중재를 받아 합의했다. 업체 측은 아직 사용하지 않은 선불금 가운데 일부를 위씨에게 돌려준 것으로 전해졌다.

위씨는 별도의 법적 소송을 진행하지 않은 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com