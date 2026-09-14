NH투자증권, 가지 재배 농가 일손돕기 봉사활동 진행

◇가지 잎 정리 작업 지원 중인 배광수 사장과 직원들의 모습. 사진제공=NH투자증권

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NH투자증권이 가지 재배 농가를 찾아 농촌 일손돕기 봉사활동을 진행했다.

지난 12일 경기도 광명시에서 진행된 이번 봉사활동은 농가 지원 프로그램인 '농심천심(農心天心) 운동'의 일환으로 마련됐다.

배광수 사장과 WM사업부 임직원 30여 명은 광명시 하안동 가지 농가를 방문해 가지의 상품성을 높이기 위한 잎 정리 작업(순지르기) 등을 진행하며 일손을 보탰다.

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고령화 등으로 어려움을 겪는 농가를 돕기 위해 지난 2016년부터 '함께하는 마을' 프로젝트를 이어오고 있는 NH투자증권은 전사 차원의 농촌 일손돕기는 물론 농산물 직거래 장터 운영, 마을 숙원사업 지원 등 농가 소득 증대를 위한 실질적인 지원 활동을 지속 추진 중이다.

배광수 사장은 "NH투자증권은 농협그룹의 일원으로서 농업과 농촌의 지속가능한 발전에 기여해야 하는 사명이 있다"며 "앞으로도 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가에 실질적인 도움을 줄 수 있도록 도농 상생 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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