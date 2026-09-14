"승진 원하지 않아요"…Z세대의 '이유 있는' 팀장 거부, 고개 끄덕

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] "감사하지만 이번 승진은 사양하겠습니다."

과거 직장인에게 승진은 능력을 인정받았다는 의미이자 더 높은 연봉과 성공을 향해 한 단계 올라섰다는 상징이었다. 하지만 중국 젊은 직장인들 사이에서 이 같은 공식이 흔들리고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 최근 중국 SNS에는 승진 제안을 거절한 직장인들의 경험담이 잇따라 공유되고 있다.

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이들이 승진을 거절하는 방식은 비슷하다. 무조건 "싫다"고 말하기보다는 회사와 상사에게 먼저 감사의 뜻을 전한 뒤 아직 새로운 역할을 맡을 준비가 충분하지 않다거나, 현재 업무에서 더 전문성을 쌓고 싶다는 이유를 설명한다. 일부는 승진에 따른 책임과 업무량에 비해 급여 인상이 충분하지 않다는 점을 직접적으로 이야기하기도 한다.

10년 가까이 직장생활을 한 여성 직장인 샤오화(가명)는 지금까지 세 차례 승진 제안을 거절했다고 밝혔다.

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첫 번째는 인터넷 기업에서 관리연수생으로 일하던 때였다. 새로운 직책을 제안받았지만 그녀는 승진 대신 여행을 선택했다.

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이후 이직한 교육회사에서 직책이 올라가면서 업무와 책임이 급격하게 늘어나자 결국 승진한 지 2주 만에 이전 직급으로 돌아갔다.

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지난 4월에는 세 번째 승진 제안을 거절했다. 이번에는 승진하더라도 급여가 크게 오르지 않는다는 점이 결정적인 이유였다.

그녀는 현지 매체와의 인터뷰에서 "관리직은 책임과 업무 부담이 크게 늘어나는 반면 그에 걸맞은 경제적 보상은 충분하지 않은 경우가 많다"고 말했다.

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또 다른 인터넷 기업에서 제품 관리자로 일하는 여성 직장인 샤오메이 역시 비슷한 경험을 했다.

그녀에게 '시니어'라는 직함은 처음에는 경력 발전을 의미했지만 승진 이후에는 오히려 부담으로 다가왔다. 업무가 늘어난 것은 물론 여러 가지 역할을 사실상 혼자 떠맡게 됐기 때문이다.

상사는 '독립적으로 일하는 능력을 키울 기회'라고 설명했지만 샤오메이가 느끼기에는 책임만 늘어난 셈이었다.

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이처럼 중국 젊은 직장인들이 승진을 거부하는 이유는 단순히 일을 하기 싫어서가 아니다.

오히려 자신의 경력에서 무엇을 얻을 수 있는지 더욱 현실적으로 따져본 뒤 관리직 대신 전문성을 쌓는 길을 선택한다는 것이다.

특히 중간관리직은 이들에게 매력도가 떨어지는 자리로 인식되고 있다. 위로는 경영진의 요구를 받아야 하고, 아래로는 팀원들의 업무와 성과를 관리해야 한다. 성과가 좋으면 조직 전체의 공으로 돌아가지만 문제가 생기면 관리자가 책임을 떠안는 경우도 많다는 이유에서다.

한 네티즌은 "팀장이 된 뒤 한 달에 고작 100위안(약 2만원) 더 받았지만 문제가 생길 때마다 책임지는 사람은 나였다"고 토로했다.

이 같은 변화는 기업에도 새로운 과제를 던지고 있다. 과거처럼 승진과 직급 상승만으로 젊은 인재를 붙잡기 어려워졌기 때문이다.

한 전문가는 젊은 직원들이 중간관리직을 매력적으로 느낄 수 있도록 더 많은 자율성과 명확한 역량 개발 경로, 적절한 업무량 관리 등을 제공해야 한다고 제시했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com