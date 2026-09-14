LG전자, 청소로봇 '로니' 이색 광고 선보여

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LG전자가 서울 도심의 대형 전광판을 활용해 청소로봇 신제품을 알리는 이색 광고를 선보였다. 빌딩 외벽에 기름때와 딸기잼이 흘러내리는 듯한 착시 영상을 구현한 뒤 청소로봇이 이를 닦아내는 영상으로 구성됐다.

14일 LG전자에 따르면 광화문과 명동 등 서울 주요 지역의 초대형 LED 사이니지를 통해 'LG 홈봇 AI 오브제컬렉션 로니' 옥외광고를 진행 중이다. 광화문 동아미디어센터의 곡면 LED 사이니지와 명동 교원내외빌딩의 L자형 LED 사이니지를 활용했다. 각각 약 2955㎡, 1722㎡ 규모로, 최대 1만 니트 수준의 높은 휘도를 갖춘 대형 디지털 옥외광고 매체다.

광화문 광고에서는 고기를 굽다가 튄 기름이 건물 외벽을 타고 흘러내리는 모습을 연출했다. 로봇청소기 로니가 등장해 100도 스팀을 분사하며 얼룩을 닦아내는 모습을 보여준다. 명동에서는 건물 두 면을 활용해 화면 양쪽에서 로니가 등장하고 건물 외벽을 이동하며 찌든 때를 청소하는 모습을 구현했다.

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제품의 핵심 기능인 '100도 투웨이 스팀'을 광고의 주요 소재로 활용한 것이다. LG전자는 좌식 생활이 많은 한국인의 생활 특성을 고려해 바닥의 얼룩과 오염물을 제거하는 데 초점을 맞춰 로니를 개발했다고 설명했다.

LG전자는 옥외 광고에 앞서 지난 6월부터 TV와 온라인동영상서비스(OTT), 디지털 광고 등에서도 로니 캠페인을 진행하고 있다. 현대백화점 판교점을 시작으로 롯데·신세계백화점 주요 점포에서는 제품을 직접 체험할 수 있는 팝업 공간도 운영하고 있다.

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LG전자는 로니를 기존 흡입·물걸레 겸용 로봇청소기와 차별화된 제품으로 내세우며 '청소로봇'이라는 새로운 제품군으로 마케팅하고 있다.

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오성택 LG전자 한국마케팅커뮤니케이션담당 상무는 "한국인의 라이프스타일에 맞춰 개발한 세계 최초 100도 투웨이 스팀 기능을 효과적으로 알리기 위해 도심 한가운데서 광고를 선보였다"며 "채널별 특성에 맞는 광고 캠페인을 통해 고객의 관심을 높이겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com