"3040 크루즈 여행 늘었다"…접근성 좋은 아시아 노선 인기

크루즈 여행이 은퇴 세대의 전유물에서 30~40대 직장인과 가족 단위 여행객까지 즐기는 대중적인 여행 상품으로 자리매김중이다. 짧은 비행시간과 상대적으로 합리적인 비용을 앞세운 아시아 노선의 인기가 높아지면서 국내 크루즈 시장의 저변도 넓어졌다.

14일 크루즈TMK가 발표한 2026~2027년 크루즈 시장 현황에 따르면 최근 국내 크루즈 여행객의 연령층이 낮아졌다. 패키지 여행이 아닌 개별 자유여행(FIT) 형태로 크루즈를 예약하고 즐기는 여행객도 늘었다.

대표적인 인기 노선으로는 여전히 유럽 지중해와 알래스카가 꼽힌다. 로마와 바르셀로나 등을 연결하는 지중해 크루즈는 유럽의 주요 관광지를 한 번에 둘러볼 수 있다는 점에서 꾸준한 수요를 유지하고 있다. 알래스카 역시 거대한 빙하와 자연경관을 감상할 수 있는 대표적인 버킷리스트 여행지로 높은 만족도를 얻고 있다.

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최근에는 아시아 노선의 성장세가 두드러진다. 부산이나 인천에서 출발하거나 귀국할 수 있는 상품과 동남아 지역을 중심으로 한 단거리 크루즈가 짧은 이동시간과 비용 부담을 낮추면서 젊은 여행객과 직장인 사이에서 인기를 얻고 있다는 것이다. 특히 휴가를 길게 내기 어려운 직장인에게는 비행기를 여러 차례 갈아타지 않고도 여러 국가와 도시를 둘러볼 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다.

크루즈TMK는 크루즈 여행을 계획할 때 단순히 선박의 크기나 객실 가격만 비교하기보다 여행 목적과 동행자의 성향에 맞는 선사를 선택하는 것이 중요하다고 조언한다. 자녀를 동반한 가족 여행이라면 워터파크나 각종 액티비티 등 즐길 거리가 많은 대형 캐주얼 크루즈가 적합하고, 부부 여행이나 휴양을 목적으로 한다면 서비스와 미식 등을 강화한 프리미엄·럭셔리 크루즈가 더 잘 맞는다는 설명이다.

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기항지 관광 프로그램이나 선내 전문 레스토랑, 스파 등 인기 시설은 탑승 후 예약이 어려울 수 있어 여행 전 미리 예약하는 것도 필요하다. 크루즈TMK는 현재 로열캐리비안크루즈를 비롯해 오션크루즈와 럭셔리크루즈, 리버크루즈 등 17개 선사의 상품을 취급하고 있다. 선사의 브랜드별 콘셉트와 서비스 수준이 크게 다른 만큼 여행자의 취향에 맞는 상품을 고르는 것이 만족도를 좌우한다는 게 회사 측 설명이다.

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크루즈TMK 관계자는 "크루즈 시장이 특정 세대의 전유물에서 다양한 연령층이 즐기는 대중적인 여행 형태로 변화하고 있다"며 "특히 접근성이 좋은 아시아 노선의 성장세가 두드러지는 만큼 향후 국내 크루즈 여행의 대중화가 더욱 빨라질 것으로 전망된다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com