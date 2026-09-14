프로젝트엠·프로젝트키즈, 추석맞이 특별 프로모션

Advertisement

Advertisement

에이션패션(대표 박희찬)이 전개하는 리파인드 캐주얼 브랜드 프로젝트엠(PROJECT M)과 프로젝트키즈(PROJECT KIDS)가 추석을 맞아 오는 9월 29일까지 약 3주간 특별 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 성인부터 키즈까지 'Refined Casual'이라는 브랜드 방향성 아래 편안하면서도 정제된 감성을 담은 26FW 신상품을 최대 50% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 특히 성인과 키즈 모두 착용하기 좋은 '플란넬 셔츠'를 중심으로 가족이 함께 패밀리룩으로 즐길 수 있는 특별한 가을 스타일링을 제안한다.

이중 플란넬 셔츠는 부드럽고 포근한 소재감으로 간절기부터 초겨울까지 활용하기 좋은 대표적인 시즌 아이템이다. 프로젝트엠과 프로젝트키즈는 클래식한 체크 패턴과 차분한 컬러를 적용해 데일리로 부담 없이 활용할 수 있도록 구성했으며, 단독은 물론 티셔츠 위에 가볍게 걸치는 아우터로도 연출할 수 있어 유용하다.

플란넬 셔츠와 함께 가을 시즌 스타일링을 완성해줄 다양한 아이템도 준비했다. 가볍게 레이어드하기 좋은 가디건과 스웨터를 비롯해 가을철 데일리로 활용하기 좋은 가을 맨투맨 셋업과 트러커 재킷 등 시즌에 맞는 아이템을 폭넓게 선보인다.

Advertisement

프로젝트엠 관계자는 "이번 추석 프로모션은 성인과 아이가 함께 입을 수 있는 26FW 다양한 아이템을 합리적인 가격에 만나볼 수 있도록 준비했다"며 "다양한 컬러와 사이즈로 구성된 플란넬 셔츠를 활용해 가족과 함께하는 명절은 물론 일상에서도 편안하고 세련된 패밀리룩을 완성해보길 바란다"고 덧붙였다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com