"앗, 바지 사이로…" 경기 중 배변 실수한 여성 선수, 우승 투혼

사진출처=뉴스닷컴, 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 피트니스 레이스인 '하이록스(HYROX)' 대회에서 여성 선수가 변을 보는 실수에도 경기를 끝까지 이어가 우승을 차지해 화제다.

뉴스닷컴 등 외신들에 따르면 하이록스 세계 기록 보유자인 호주 멜버른 출신의 조안나 비에트르지크(23)는 지난 12일 중국 베이징에서 열린 HYROX 프로 여자부 경기에 출전해 1시간 1분 23초의 기록으로 우승했다.

HYROX는 달리기와 기능성 운동을 결합한 실내 피트니스 경기로, 참가자는 1㎞를 달린 뒤 한 가지 운동을 수행하는 과정을 8차례 반복한다.

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이번 대회에서 수행된 종목은 스키에르그( 크로스컨트리 스키 동작을 본뜬 기구) 1000m, 썰매 밀기 50m, 썰매 끌기 50m, 버피 브로드 점프 80m, 로잉 1000m, 파머스 캐리 200m, 샌드백 런지 100m, 월볼 100회다.

문제는 경기 과정에서 발생했다. 온라인을 통해 퍼진 사진과 영상에는 비에트르지크가 경기 도중 배변 실수를 하는 상황에서도 경기를 중단하지 않고 계속 달리는 투혼이 담겼다.

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우승을 차지한 후 그녀는 SNS에 수액을 맞고 있는 사진과 함께 "끝까지 강하게 하거나 집으로 돌아가거나…승리는 승리다"라는 취지의 글을 올렸다.

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극심한 신체적 고통이나 예기치 못한 상황에서도 경기를 포기하지 않은 모습이 프로 선수의 정신력을 보여주었다는 점에서 온라인에는 찬사가 이어졌다.

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반면 주최 측의 대응이 적절하지 못했다는 비판도 쏟아졌다.

경기 도중 오염됐을 가능성이 있는 장비와 바닥을 다른 선수들이 계속 사용했다는 것이다.

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실제로 HYROX는 침을 뱉거나 콧물을 뱉는 행위, 쓰레기를 버리는 행위 등을 경기 중 금지하고 있다. 이에 따라 일부 참가자와 피트니스 커뮤니티에서는 상대적으로 사소한 위반에도 페널티가 적용되는 상황에서 이번처럼 위생 문제가 발생한 경우 왜 즉각적인 경기 중단이나 선수 조치가 이뤄지지 않았느냐는 의문을 제기했다.

또한 일부 참가자들은 오염됐을 가능성이 있는 고무 매트와 썰매 손잡이, 달리기 구간 등을 이용했을 수 있다는 지적도 있었다.

대회 주최 측은 논란이 커지자 영향을 받은 장비를 제거하고 해당 경기 구역을 폐쇄해 소독했다고 밝혔다. 오염된 구간에 대한 위생 처리와 함께 카펫 교체 및 심층 청소도 진행할 예정이라고 설명했다.

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한편 HYROX는 1㎞ 달리기와 기능성 운동을 번갈아 수행하는 방식으로 진행되는 피트니스 경기다. 개인전뿐 아니라 2인 페어와 4인 릴레이 등 다양한 형태로 열리며 최근 세계 각국에서 대회가 열릴 정도로 인기가 커지고 있다.

비에트르지크는 2024년부터 HYROX 무대에서 두각을 나타냈으며 불과 2년 만에 여자 프로 세계기록을 세운 정상급 선수다. 2026년 바르샤바에서는 54분 25초를 기록하며 여자 프로 세계기록을 세웠고, 이번 베이징에서도 1위를 차지했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com