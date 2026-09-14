대한항공, 아시아나 통합 출범 준비 본격화

대한항공

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대한항공이 12월 17일 아시아나항공과 통합 항공사 출범을 앞두고 아시아나항공의 예약 및 항공권 정보를 대한항공 시스템으로 옮기는 작업에 들어간다. 통합 과정에서 발생할 수 있는 고객 혼선을 줄이고 통합 이후에도 항공편 이용에 차질이 없도록 하기 위한 일환이다.

14일 대한항공에 따르면 우선 통합 항공사 출범을 앞두고 11월 2일부터 12월 3일까지 아시아나항공의 항공편명(OZ)을 대한항공 항공편명(KE)으로 순차 변경하는 '항공편명 변경(REAC)'을 실시한다. 대상은 통합 항공사 출범일인 12월 17일 이후 출발하는 기존 아시아나항공 예약 및 항공권 구매 고객이다. 기존 아시아나항공 운항편이 통합 이후 대한항공 운항편으로 전환되는 데 따른 조치다.

대한항공은 대상 고객의 예약 및 항공권 정보를 사전에 이관해 통합 이후에도 변경된 예약 정보를 기반으로 항공편을 이용할 수 있도록 할 계획이다. 시스템 안정성을 고려해 대상 예약을 순차적으로 처리한다.

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항공편명이 변경되는 고객에게는 알림톡과 문자메시지, 이메일 등을 통해 개별적으로 변경 내용을 안내한다. 고객이 출발 전에 새로운 예약 및 항공권 정보를 확인할 수 있도록 한다는 방침이다.

대한항공 홈페이지와 모바일 애플리케이션에는 아시아나항공 통합과 관련한 자주 묻는 질문(FAQ)도 마련한다. 항공편명 변경을 비롯해 통합에 따라 달라지는 주요 사항을 고객이 사전에 확인할 수 있도록 하기 위해서다.

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대한항공 관계자는 "아시아나항공과 통합 과정에서 가장 중요하게 생각하는 것은 고객 불편을 최소화하고 안정적인 서비스를 제공하는 것"이라며 "충분한 사전 안내와 단계적인 항공편명 변경을 통해 고객 편의를 최대한 보장하면서 안정적으로 통합을 추진하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com