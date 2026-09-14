오용환 신임 부산가톨릭의료원장 취임…"내실경영과 특성화로 의료계 위기 돌파"

[스포츠조선 장종호 기자] 부산가톨릭의료원은 지난 11일 부산가정성당 연회장에서 제4대 오용환 신임 의료원장의 취임식을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이날 취임식에는 천주교 부산교구장 겸 재단이사장인 손삼석 주교를 비롯해 교구 관계자, 부산가톨릭의료원 산하 양 병원인 메리놀병원과 부산성모병원의 주요 보직자 및 임직원 90여 명이 참석해 신임 의료원장의 취임과 의료원의 새로운 출발을 축하했다.

행사는 부산성모병원 총무팀장의 사회로 진행됐으며, 메리놀병원 원목 신부의 시작기도를 시작으로 약력 소개, 임명장 수여, 취임사, 교구장 주교 격려사, 축하 케이크 커팅 등의 순서로 진행됐다.

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새롭게 취임한 오용환 의료원장은 1998년 사제서품을 받은 이후 2008년 부산성모병원 원목을 시작으로, 2009년부터 2013년까지 부산성모병원 행정부원장을 지냈으며, 2018년부터 2020년까지 부산가톨릭의료원 기획실장을 역임하는 등 오랜 기간 병원 행정과 실무 전반을 이끌어온 보건의료 전문 사제다. 최근까지 동래성당 주임신부로 사목하다 지난 8월 27일 자로 제4대 부산가톨릭의료원장에 임명됐다.

오용환 신임 의료원장은 취임사를 통해 급변하는 현 의료계의 비상경영 상황 속에서 무거운 책임감을 느낀다고 전했다. 특히, 서서히 달아오르는 물속에서 위기를 감지하지 못하고 죽음을 맞이하는 '삶은 개구리 증후군(Boiled frog syndrome)'을 인용하며, "안일한 현실 안주를 경계하고 조직의 뼈를 깎는 변화와 혁신에 나서야 할 때"라고 거듭 강조했다.

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이어 의료원의 생존과 재도약을 위한 3대 중점 추진 과제를 발표했다.

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첫째, 재정 건전성 확보를 위한 '내실 경영'이다. 오 의료원장은 불필요한 지출을 과감히 줄이는 비상경영 체제를 본격적으로 가동하고, 진료 및 행정 전반의 누수 요인을 철저히 차단하여 조속한 병원 경영 정상화를 이룩하겠다고 밝혔다.

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둘째, '전문화·특성화 병원으로의 도약'이다. 과거의 명성에만 기대지 않고 실력으로 인정받는 병원이 되어야 함을 지적하며, '선택과 집중' 전략을 내세웠다. 양 병원의 강점인 핵심 진료 과목과 필수 의료 기능에 과감히 투자해 전문센터를 육성하고, 지역 협력 의료기관과의 네트워크를 공고히 재정비해 신뢰받는 지역 거점 병원의 위상을 되찾겠다는 포부를 전했다.

셋째, '소통과 고통 분담을 통한 위기 극복'이다. 병원의 가장 큰 자산은 '직원'임을 강조한 오 의료원장은 병원의 경영 현황을 투명하게 공유하고 구성원들의 지혜를 모으겠다고 말했다. 또한, 직원들의 헌신과 노고가 '공평하게가 아닌 공정하게' 보상받을 수 있는 합리적인 시스템을 마련하겠다고 약속해 직원들의 큰 호응을 얻었다.

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임명장을 수여한 손삼석 주교는 "가톨릭 복음 정신과 생명 존중 가치에 따라, 부산가톨릭의료원 산하 병원이 치유와 사랑의 사명을 다할 수 있도록 맡은 직무에 최선을 다해달라"고 당부했다. 이어지는 격려사를 통해서는 사제 서품 후 28년이라는 긴 시간 중 대부분을 병원에서 헌신해 온 오용환 신부에게 깊은 감사를 표하며, 병원의 발전을 위해 교구 차원에서도 아낌없는 기도와 협력을 이어가겠다고 화답했다.

행사는 신임 의료원장의 건배 제의와 기념 촬영으로 마무리됐다. 손삼석 주교와 오용환 신임 의료원장, 양 병원 병원장 등이 함께 축하 케이크를 커팅했으며, 오 의료원장은 "부산가톨릭의료원이 복음적 사랑을 실천하고, 두 병원이 한마음으로 환자들에게 더 큰 치유와 희망을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"는 건배사로 화답했다.

부산가톨릭의료원은 이번 신임 의료원장 취임을 새로운 혁신의 동력으로 삼아, 지역 사회에 수준 높은 의료 서비스를 제공하고 사랑과 나눔을 실천하는 선도적 의료기관으로 발돋움할 계획이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com