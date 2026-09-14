"가방 12개에 5억원어치 마약 반입"…호주서 붙잡힌 항공사 승무원

사진출처=SNS

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[스포츠조선 장종호 기자] 호주 멜버른공항에서 1㎏이 넘는 마약을 여행가방에 숨겨 들여온 혐의로 체포된 태국 항공사 승무원이 법정에 섰다. 뉴스닷컴 등 호주 매체들에 따르면 태국 국적 항공사인 타이항공 승무원 미나 콘도(26, 여)는 멜버른 법원에 출석했다.

콘도는 지난 6월 25일(이하 현지시각) 멜버른공항에서 호주 경찰에 체포된 뒤 현재까지 구금 상태에 있다.

당시 경찰은 국제선 항공편으로 입국한 콘도의 수하물을 공항 직원들이 X선 검사하는 과정에서 이상 징후가 발견됐다고 주장했다.

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이후 수하물에 대한 추가 검사가 진행됐고, 그녀가 소지한 토트백 12개의 안감에 흰색 분말이 꿰매져 있는 것이 발견됐다. 검사 결과 해당 물질은 1㎏이 넘는 마약으로 확인됐다.

경찰이 추산한 해당 마약의 현지 유통가격은 약 50만 호주달러(약 5억원)에 달했다.

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콘도는 현재 '불법 마약을 반입한 혐의'와 '소지한 혐의'를 받고 있다. 두 혐의 모두 유죄가 확정될 경우 각각 최대 25년의 징역형이 선고될 수 있는 중범죄다.

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이날 법원에서는 검찰과 변호인 측이 사건 심리를 연기해 달라고 요청했다.

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이에 재판부는 콘도의 구금을 유지하고 오는 10월 12일 다시 법정에 출석하도록 했다.

이번 사건은 항공사 승무원이 국제 마약 밀수 조직의 운반책으로 이용될 가능성에 대한 우려도 키우고 있다.

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경찰은 범죄 조직이 마약을 밀반입하기 위해 항공사 승무원을 활용하는 사례가 있다고 밝혔다.

한편 태국에서도 이번 사건과 연관된 것으로 의심되는 국제 마약 조직에 대한 수사가 확대되고 있다. 태국 당국은 항공 승무원을 대상으로 한 마약 운반 조직의 움직임을 추적하면서 승무원 수하물에 대한 검색과 공항 보안조치를 강화한 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com