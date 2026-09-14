SSG닷컴 "소상공인 육성사업 'TOPS 프로그램' 1단계 참여 파트너사 300곳 매출 68% 증가"

◇TOPS 프로그램' 1단계 컨설팅을 통해 매출 신장 효과를 거둔 바다어보(왼쪽)와 오가닉디노 대표 상품. 사진제공=SSG닷컴

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중소벤처기업부가 지원하는 브랜드 소상공인 육성사업 'TOPS 프로그램' 1단계에 참여한 SSG닷컴의 식품 파트너사 300곳의 매출이 전년 동기 대비 평균 68% 증가한 것으로 나타났다.

TOPS 프로그램은 성장 잠재력을 갖춘 유망 소상공인을 발굴해 국내 주요 민간 e-커머스 플랫폼과 연계하고 온라인 전문 브랜드로 성장시키는 단계별 지원 사업이다. 1단계 (1:1 컨설팅)에서는 선정된 3,500개사를 대상으로 플랫폼 보유 데이터를 활용한 맞춤형 컨설팅(3회) 및 온라인 기획전 입점·판매 지원 등을 통해 온라인 진출의 기초 체력을 다진다.

SSG닷컴은 판매 데이터와 우수 사례를 바탕으로 한 맞춤형 컨설팅이 매출 성장을 견인한 것으로 봤다. 참여사에 업체별 운영 전략과 매출 확대 방안을 제안하고 프로모션과 체험단 등 판매 지원도 연계해 결실을 이뤄냈다는 분석이다.

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'바다어보'의 경우 컨설팅을 통해 진미채를 핵심 상품으로 선정하고 브랜드 홍보를 강화했다. 멤버십 '쓱7클럽' 회원을 대상으로 한 특가 행사를 운영해 주간 매출 최고치를 기록하기도 했다. 이에 힘입어 전체 매출은 전년 동기 대비 106% 증가했다. '오가닉디노'도 컨설팅을 계기로 판매 기반을 재정비했다. 신상품 체험단을 통해 인기 상품을 소개하고, 신규·중소 셀러 성장 프로그램 '브랜드마크'를 통해 할인, 적립, 사은품 증정 등의 혜택을 제공했다. 브랜드 인지도를 높이고 신규 고객 확보에 집중한 결과 매출은 전년 동기 대비 200% 이상 늘었다.

한편 SSG닷컴이 자체적으로 운영하는 셀러 성장 프로그램도 성과를 내고 있다. '브랜드마크'에 참여한 신규 브랜드 수는 지난해보다 24% 늘었고, 이들의 매출은 28% 신장했다. AI 퍼포먼스 광고 지원금을 받은 신규 업체 수도 전년 대비 36% 증가했다.

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SSG닷컴 관계자는 "판매 데이터를 바탕으로 성장 전략을 제안하고, 마케팅 지원까지 연계한 점이 성과로 이어졌다"며 "정부 지원사업과 자체 셀러 육성사업을 함께 운영해 경쟁력 있는 소상공인이 지속 성장할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com