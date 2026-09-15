"장례까지 치렀는데"…바다에 빠진 60세 어부, 11일 만에 기적 생환

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 바다에 빠진 뒤 11일 동안 행방이 묘연해 가족들이 장례까지 치른 60세 중국 어부가 기적적으로 살아 돌아왔다.

차이나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 지난 2일 밤 저장성 저우산시에 사는 60세 어부 장씨가 새우잡이 배에서 작업하던 중 바다로 떨어져 실종됐다. 이후 가족과 주변 사람들이 수색에 나섰지만 행방을 찾지 못했다.

당시 인근 해역에는 태풍의 외곽 영향이 있었던 것으로 전해졌다.

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시간이 흐르면서 가족들은 장씨의 생존 가능성에 대한 기대를 접기 시작했고 결국 장례까지 치렀다.

그런데 실종 11일 후인 9월 13일 장씨가 살아서 집으로 돌아왔다.

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장씨가 집에 돌아왔을 당시 집에는 아무도 없었다. 아들은 아버지가 실종된 뒤에도 수색을 포기하지 않고 다른 지역까지 찾아다니고 있었던 것으로 전해졌다.

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동네 주민들은 장씨의 모습을 보고 깜짝 놀랐다. 11일 동안 행방이 묘연했던 사람이라고 믿기 어려울 정도로 얼굴 상태가 비교적 괜찮았다는 것이다. 다만 장기간 햇볕에 노출된 탓인지 피부가 이전보다 훨씬 검게 그을린 것으로 알려졌다.

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장씨의 아들은 현지 매체에 아버지가 돌아왔지만 현재 정신적으로나 육체적으로 상태가 좋지 않아 쉬고 있다고 전했다. 장씨가 11일 동안 어디에서 무엇을 먹고 마시며 어떻게 버텼는지는 아직 밝혀지지 않았다.

주민들은 장씨가 바다에 빠진 뒤 조류를 따라 떠내려가면서 암초나 섬 등에 도착했을 가능성을 추정하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com