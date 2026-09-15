"국가 비축 항바이러스제 2년 연속 350만명분 부족…내년엔 100만명분"

자료제공=서미화 의원실

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[스포츠조선 장종호 기자] 코로나19와 같은 감염병 대유행에 대비하기 위한 국가 비축의약품 항바이러스제가 2025년과 2026년 2년 연속 목표치보다 약 350만 명분 부족한 것으로 나타났다. 정부가 내년에 항바이러스제 신규 구매를 추진하고 있지만, 기존 비축분의 폐기가 예정되어 있어 내년에도 약 100만 명분이 부족할 것으로 전망된다.

질병관리청은 신종인플루엔자 대유행 등에 대비해 인구 대비 25% 수준인 1278만 명분의 항바이러스제를 국가 비축 목표량으로 관리하고 있다.

하지만 국회 보건복지위원회 소속 서미화 의원(더불어민주당 최고위원)이 질병관리청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 실제 항바이러스제 보유량은 2025년과 2026년 모두 930만명분에 그쳤다. 이는 목표 비축량인 2025년 1280만명분보다 350만명분, 2026년 1278만명분보다 348만명분 부족한 수준이다.

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특히 인구 대비 비축률을 보면 상황은 더욱 뚜렷하다. 2021년 25.0%에서 2024년 24.8%까지 목표 수준을 유지하던 비축률이 2025년 18.2%로 급락했고, 2026년에도 18.2%에 머물렀다.

내년에도 목표 비축량에 미치지 못할 전망이다. 정부는 내년도 예산안에 항바이러스제 315만 명분 신규 구매를 위한 예산 254억 9800만원을 반영했다. 하지만 기존 비축분 가운데 107만 2000명분이 유효기간 경과로 폐기될 예정이라, 내년에도 목표 비축량보다 약 100만명 분이 부족할 것으로 예상된다.

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질병관리청은 항바이러스제 구매를 위한 예산 확보에 어려움을 겪는 상황이다. 하지만 비축의약품은 유효기간이 정해져 있어 폐기 시점과 물량을 사전에 예측할 수 있는 만큼, 체계적인 국가 비축 관리가 필요하다는 지적이다.

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서미화 의원은 "코로나19와 같은 감염병 위기는 언제든 예고 없이 발생할 수 있는 만큼, 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 비축의약품은 평상시부터 충분히 확보해야 한다"며, "정부는 발생 시 필요한 물량과 환자 수, 의약품 생산 소요기간 등을 종합적으로 고려한 중장기 국가 비축계획을 마련해 목표 비축량을 안정적으로 유지해야 한다"고 강조했다.

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한편 국가 비축 항바이러스제에는 타미플루, 유한엔플루, 조플루자, 테라미플루, 리렌자 등이 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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