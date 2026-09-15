원·달러 환율 한 달 새 91원 '↓'…수출물가 하락 폭 3년 8개월 만에 최대

8월 수출물가가 떨어졌다. 국제유가가 15.6%나 올랐지만 원·달러 환율이 한 달 새 급락한 영향을 받았다.

15일 한국은행이 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 8월 수출물가지수는 183.23이다. 전월보다 3.7% 하락했다. 2022년 12월 6.1% 떨어진 이후 가장 큰 하락 폭이다.

하락의 가장 큰 변수는 환율이었다. 지난 7월 평균 1497.4원이던 원·달러 환율은 지난 8월 1406.3원으로 6.1% 떨어졌다. 같은 기간 두바이유 가격은 배럴당 76.75달러에서 88.75달러로 15.6% 올랐다. 국제유가가 오르면 석유 관련 제품을 중심으로 수출가격을 끌어올리는 요인이 된다. 실제 8월 석탄 및 석유제품 수출물가는 전월보다 0.3% 상승했다. 그러나 원화로 가격을 환산하는 과정에서 환율 하락의 영향이 더 크게 나타나면서 전체 수출물가는 내려갔다.

Advertisement

환율 영향을 크게 받는 품목의 하락 폭이 컸다. 화학제품 수출물가는 5.3% 떨어졌고, 운송장비는 5.4%, 컴퓨터·전자 및 광학기기는 3.1% 하락했다. 공산품 수출물가는 전체적으로 3.7% 낮아졌다.

환율 효과를 제외하면 수출가격의 흐름은 달랐다. 계약통화 기준 수출물가는 2.2% 상승했다. 반도체의 경우 원화 기준으로는 수출가격이 떨어졌지만 환율 변동을 제거한 계약통화 기준으로는 가격이 상승했다.

Advertisement

수입물가는 3개월째 내렸다. 지난 8월 수입물가지수는 156.31로 전월보다 2.4% 하락했다. 중간재 수입물가는 4.0% 떨어졌다. 화학제품이 6.1%, 1차 금속제품이 4.2% 하락했다. 자본재와 소비재도 각각 4.2%, 4.4% 내렸다. 반면 원재료는 1.5% 상승했다. 원유 등 광산품 가격이 2.1% 오른 영향이다. 전년 동월과 비교하면 수입물가는 여전히 15.6% 높은 수준이다. 다만 상승률은 지난 5월 25.4%를 기록한 뒤 계속 낮아지고 있다.

Advertisement

국제유가가 최근 상승하면서 9월에도 수입물가의 전년 동월 대비 상승률은 두 자릿수를 이어갈 가능성이 있다는 게 한은의 전망이다.

Advertisement

8월 수출물량지수는 153.48로 전년 동월보다 25.9% 상승했다. 지난해 11월 이후 10개월 연속 증가다. 컴퓨터·전자 및 광학기기와 화학제품 등이 증가했다. 수입물량은 12% 늘었다. 수출물량 증가 폭이 수입물량보다 컸다.

순상품교역조건지수는 119.9로 1년 전보다 27.1% 상승했다. 1988년 통계 작성 이후 가장 큰 상승률이다. 지수 수준도 2007년 4월 이후 19년 4개월 만에 가장 높았다. 수출물량까지 반영한 소득교역조건지수는 184.02로 전년 동월보다 60.0% 상승했다. 역시 통계 작성 이후 가장 큰 상승률이다. 순상품교역조건은 수출품과 수입품의 가격 관계를, 소득교역조건은 여기에 수출물량까지 반영해 실제 수입할 수 있는 구매력을 보여주는 지표다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com