이륙 직전 비행기 '날벼락'…조업용 차량 충돌, 결국 결항

사진출처=TV니시닛폰

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본 후쿠오카공항에서 출발을 앞둔 전일본공수(ANA) 여객기에 지상 조업용 차량이 충돌하는 사고가 발생했다. 인명 피해는 없었지만 항공기 점검을 위해 해당 항공편이 결항됐다.

TV니시닛폰 등 일본 매체들에 따르면 14일 오전 10시 5분쯤 후쿠오카시 후쿠오카공항 주기장에서 대기하던 후쿠오카발 신치토세행 ANA 1279편 여객기를 승객을 태우는 데 사용되는 차량이 충격했다.

사고 당시 해당 여객기는 출발을 준비하고 있었으며 승객들은 이미 탑승을 마친 상태였다.

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이 사고로 여객기 기체 후방, 특히 꼬리날개 부근이 손상을 입은 것으로 파악됐다.

ANA는 사고 직후 항공기의 손상 상태를 확인하기 위해 점검에 들어갔고 결국 해당 항공편은 결항됐다.

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승객들은 다른 항공편으로 이동해야 하는 불편을 겪었다.

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이번 사고가 발생한 주기장은 여객기가 활주로로 이동하기 전 각종 지상조업 차량이 오가는 곳이다. 승객 탑승과 화물 적재, 기내 서비스, 항공기 견인과 점검 등을 위해 여러 종류의 작업 차량이 항공기 주변을 이동한다.

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ANA 측은 항공기 손상 상태를 확인하는 한편 사고 당시 상황을 파악하기 위해 관계자들을 대상으로 조사를 진행하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com