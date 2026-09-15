홈플러스 누적 임금체불 규모 4000억원 육박 '역대 최대'…미청산 664억원에 퇴직급여 적립 비율도 미달

홈플러스의 누적 임금체불 규모가 지난달 기준 4000억원에 육박해, 단일 기업 체불액 사상 최대 규모로 꼽혔던 대유위니아그룹의 전체 누적 임금체불 규모 1197억원을 넘어선 것으로 나타났다.

국회 기후에너지환경노동위원회 소속 국민의힘 김위상 의원실이 고용노동부로부터 받은 자료에 따르면 지난해 12월부터 올해 8월까지 홈플러스의 누적 임금체불액은 총 3871억원으로 집계됐다.

노동부의 체불액 청산 지도 등에 따라 체불액 중 3207억원을 지급하긴 했으나 664억원(17.2%)은 여전히 미청산 상태다. 미청산액은 올해 7∼8월 임금 513억원에 퇴사자 퇴직급여 129억원 및 연차휴가 미사용수당 22억원 등을 합한 금액이다. 홈플러스는 올 7월에 9874명의 임금 263억원, 8월에 9016명의 임금 250억원을 제때 지급하지 못했다.

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또한 퇴직급여 적립 비율도 법정 최소 적립 비율(100%)에 미달하는 것으로 나타났다. 퇴직급여제도 도입 사업장인 홈플러스가 납입해야 하는 퇴직급여 적립금은 확정급여형(DB) 4661억1000만원, 확정기여형(DC) 2284억8000만원이다. 그러나 실제 납입액은 DB형 3728억3000만원(적립률 79.9%), DC형 1963억5000만원(85.94%)에 그쳤다. 회생 절차가 장기화할 경우 퇴직급여 충당금 부족에 따른 추가 피해가 발생할 수 있다는 지적이다.

김위상 의원은 "역대 최대 규모의 임금체불과 퇴직급여 충당금 부족 사태로 수많은 노동자의 생존권이 벼랑 끝에 내몰려 있다"며 "향후 회생 계획 추진 과정에서 노동자의 임금채권이 침해되거나 대량 실직에 따른 2차 침해로 이어지지 않도록 정부와 국회가 보호 대책을 마련할 필요가 있다"고 강조했다.

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한편 홈플러스는 지난달 13일부터 67개 점포의 영업을 재개하며 영업 정상화 방안을 모색하고 있으며, 법원이 회생계획안을 인가해 변제 계획을 이행 중이다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com