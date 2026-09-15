삼성 폴더블폰, 美 컨슈머리포트 휩쓸어…갤Z 폴드8 울트라 1위 올라

삼성전자의 최신 폴더블폰 3종이 미국 소비자 전문지 평가에서 최상위권에 이름을 올렸다. 특히 '갤럭시 Z 폴드8 울트라'는 디스플레이와 카메라 평가에서 전 항목 만점을 받으며 폴더블폰 가운데 가장 높은 평가를 받았다.

15일 업계에 따르면 미국 소비자 전문지 컨슈머리포트의 폴더블폰 평가에서 갤럭시Z 폴드8 울트라가 1위를 차지했다. 갤Z 폴드8 울트라는 디스플레이와 카메라 관련 평가 전 부문에서 5점 만점을 받았다. 갤Z 플립8과 갤Z 폴드8도 긍정적인 평가를 받았다. 카메라 성능과 제품 사용성 항목에서 5점 만점을 기록했다. 구매자를 대상으로 한 예상 신뢰도 평가에서는 갤Z8 시리즈 3개 제품이 모두 91점(100점 만점)을 받았다.

삼성전자의 플래그십 스마트폰인 갤럭시 S26 울트라는 폴더블폰뿐 아니라 전체 스마트폰 평가에서도 최상단을 유지했다. 컨슈머리포트가 9월 실시한 전체 스마트폰 평가에서 갤S26 울트라는 총점 88점으로 단독 1위에 올랐다. 지난 4월에 이어 두 차례 연속 1위다. 성능 평가 10개 항목 가운데서는 디스플레이, 후면 카메라 이미지 품질, 배터리 및 충전, 내구성, 사용 편의성 등 7개 항목에서 5점 만점을 받았다.

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배터리 성능에서도 높은 점수를 받았다. 컨슈머리포트의 배터리 테스트에서 갤S26 울트라는 51시간 30분의 지속 시간을 기록했다. 6.9인치 대화면 스마트폰임에도 평가 대상 제품 가운데 가장 긴 배터리 사용 시간이다.

갤S26 울트라는 미국 외에도 유럽 주요 소비자단체 평가에서도 상위권에 오른 바 있다. 영국 '위치', 프랑스 '크 슈아지르', 이탈리아 '알트로콘슈모', 스페인 '오씨유' 등의 스마트폰 평가에서 상위 제품으로 선정됐다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com