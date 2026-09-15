경정 여자선수 존재감…이주영 26승·김인혜 23승

미사리경정장에서 안지민(6기) 선수가 선두로 턴마크를 돌며 경주를 펼치고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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경정 무대에서 여자 선수들의 활약이 두드러지고 있다. 섬세한 코스 운영과 안정적인 경기력을 앞세워 올 시즌 주요 경주에서 존재감을 높이고 있다. 현재 경정 선수는 총 140명으로 이 가운데 여자 선수는 28명이다. 전체의 20%에 해당하지만 올 시즌 꾸준히 성과를 내고 있다.

중심에는 이주영(3기·A1)이 있다. 이주영은 평균 스타트 0.23초, 승률 35.6%, 연대율 57.5%, 삼연대율 71.2%를 기록하며 26승으로 여자 선수 다승 1위를 달리고 있다. 전체 선수 가운데서도 다승 10위다. 상대적으로 부담이 큰 5·6코스에서도 평균 스타트 0.22초를 기록했고, 23차례 출전해 삼연대율 65.2%를 나타냈다. 이주영은 2005년과 2018년 기록한 개인 한 시즌 최다승 26승과 이미 어깨를 나란히 했다. 16~17일 열리는 서울올림픽 38주년 기념 대상 경정에도 여자 선수로는 유일하게 출전한다.

이주영(3기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

김인혜(12기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

여자 선수 다승 2위는 김인혜(12기·A1)다. 올 시즌 23승을 기록 중인 김인혜는 평균 스타트 0.18초의 빠른 출발을 바탕으로 외곽 코스에서도 휘감기와 휘감아찌르기 등 과감한 전법을 구사하고 있다. 시즌 승률 33.8%, 연대율 44.1%, 삼연대율 64.7%를 기록 중이다. 시즌 중반 부상 이후 다소 주춤했지만 최근 경기력을 회복하고 있다. 지난해 29승으로 개인 한 시즌 최다승을 기록한 만큼 올해 30승 고지를 넘어설지도 관심사다.

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안지민(6기·A1)도 올해 14승을 기록하며 뒤를 잇고 있다. 평균 스타트 0.21초, 승률 20.6%, 연대율 47.1%, 삼연대율 67.6%다. 최근 스타트 집중력이 살아나면서 외곽 코스에서도 적극적인 1턴 전개를 펼치고 있다. 박정아(3기·A1)는 13승을 기록했고 김지현(11기·A1)도 주목할 만한 선수로 꼽힌다.

안지민(6기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

김지현(11기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

반면 일부 중견 선수들은 다소 주춤하고 있다. 김계영(6기·B2)과 손지영(6기·A2)은 각각 9승과 8승을 기록 중이다. 14∼18기 선수들도 상대적으로 활약이 두드러지지 않고 있다. 스타트 집중력과 1턴 전개력을 끌어올리는 것이 과제로 꼽히는 가운데 신인급 선수들은 아직 경주 경험이 많지 않아 성장세를 지켜볼 필요가 있다.

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예상지 경정코리아 이서범 경주분석위원은 "경정은 남녀 구분 없이 동일한 조건에서 경쟁하는 수상스포츠인 만큼 여자 선수들도 충분히 경주의 중심에 설 수 있다"며 "스타트와 1턴 전개 능력을 끌어올린다면 대상경주에서도 더 많은 선수가 우승 경쟁에 뛰어들 수 있을 것"이라고 말했다.

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올 시즌 경정에서는 이주영을 필두로 여자 선수들의 활약이 이어지고 있다. 코스 운영과 스타트를 앞세운 여자 선수들이 남은 시즌 어떤 성적을 거둘지 관심이 모인다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com