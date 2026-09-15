에미상 선물 가방 공개…스마트링부터 K-뷰티 제품까지 3800만원어치 풍성

(왼쪽 위부터 시계방향으로)링콘의 프리미엄 티타늄 스마트링, 하이드로저그의 텀블러, 온그리디언츠의 로션, PETA와 세이브 더 덕이 함께 제작한 재킷. 사진출처=디스팅티브 에셋츠

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 미국 방송계 최고 권위의 시상식인 '에미상'에 참석한 스타들이 수상 여부와 관계없이 초호화 선물을 받게 됐다. 올해 준비된 선물 가방에는 스마트링과 고급 이어폰부터 개인정보 보호 서비스, 피부관리 제품, 간식과 의류까지 다양한 상품이 담겼다. 전체 선물 가치는 2만 8000달러(약 3800만원)가 넘는 것으로 알려졌다.

USA투데이 등 외신들에 따르면 제78회 에미상 시상식을 앞두고 미국 엔터테인먼트 마케팅 업체 '디스팅티브 에셋츠'가 마련한 '에미스 기빙 스위트(Emmys Giving Suite)'가 공개됐다.

기빙 스위트는 에미상 후보와 시상자, 공연자 등 일부 초청 인사들에게 다양한 선물을 제공하는 행사다. 시상식 무대 뒤편에서 리허설 기간과 본 시상식 당일 운영되며, 올해는 9월 12~13일 리허설과 14일 본 시상식 기간에 마련됐다.

Advertisement

올해 선물 가운데 가장 눈길을 끄는 제품 중 하나는 링콘(RingConn)의 3세대 프리미엄 티타늄 스마트링이다. 건강 관련 정보를 추적할 수 있는 스마트링으로, 에미상 참석자들에게 제공되는 대표적인 첨단 기기로 이름을 올렸다.

모토로라 이어버드도 포함됐다. 특히 일부 이어버드에는 스와로브스키 크리스털이 장식돼 일반적인 기프트와는 차별화된 모습을 보였다.

Advertisement

개인정보 보호 서비스도 선물 목록에 들어갔다. 아이언월 바이 인코그니는 고액 자산가와 유명 인사 등을 겨냥한 개인정보 보호 컨시어지 서비스를 제공한다. 온라인에 노출된 개인정보를 제거하고 개인정보 노출 여부를 모니터링하는 서비스로, 유명 스타들에게는 단순한 선물을 넘어 실용적인 혜택이라는 평가가 나온다.

Advertisement

24K 금도금 가상화폐 보관용 카드도 포함됐다. 발레의 골드 에디션 암호화폐 콜드 스토리지 제품으로, 디지털 자산을 보관할 수 있도록 설계된 제품이다.

Advertisement

이 밖에도 하이드로저그의 에미상 재단 로고가 들어간 텀블러와 밍키 꾸뛰르의 담요, 각종 장난감과 사탕, 건강보조제품 등이 선물 가방에 담겼다.

패션과 뷰티 관련 제품도 다양하다. PETA와 세이브 더 덕이 함께 제작한 동물성 소재를 사용하지 않은 외투를 비롯해 로크 스킨케어, 가르니에, 에씨, 도브 등의 제품이 포함됐다. 유기농·비건 콘셉트의 K-뷰티 제품도 선물 목록에 이름을 올렸다.

Advertisement

베벌리힐스 리주버네이션 센터의 건강관리 서비스도 제공된다. 셀 팩터스 IV 세션과 장수 상담 등이 포함된 것으로 전해졌다.

이처럼 다양한 제품과 서비스가 담긴 선물 가방은 단순히 유명 스타들에게 물품을 나눠주는 행사만을 의미하지 않는다. 에미스 기빙 스위트는 미국 텔레비전 아카데미 재단의 교육 프로그램을 지원하기 위한 기부 활동과도 연결돼 있다.

행사를 운영하는 디스팅티브 에셋츠의 창립자 래시 페리는 에미스 기빙 스위트를 시상자와 공연자에게 감사의 뜻을 전하고, 후보들에게 축하를 보내는 동시에 텔레비전 아카데미 재단을 지원하기 위한 행사라고 설명했다.

Advertisement

한편 디스팅티브 에셋츠는 올해 3월 '제98회 아카데미 시상식(오스카 2026)'에서도 선물 가방을 전했다.

아카데미상 후보에 오른 배우들에게 약 35만 달러(약 4억 7000만원)에 달하는 초호화 선물 가방이 제공됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com