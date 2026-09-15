한·일 석학의 'CGM 활용 혈당 관리 패러다임 전환' 진단…대웅제약, 16일 닥터빌 웹 심포지엄 송출

◇'닥터빌(Dr.Ville)' 웹 심포지엄 '혈당 관리 패러다임의 전환'에 참석한 모토쓰구 나가오(Mototsugu Nagao) 일본 도쿄여자의과대학 내분비대사내과 교수, 최성희 분당서울대학교병원 내분비대사내과 교수, 민세희 서울아산병원 내분비내과 교수(왼쪽부터). 사진제공=대웅제약

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대웅제약이 의료인 대상 의학정보 플랫폼 '닥터빌(Dr.Ville)'을 통해 '혈당 관리 패러다임의 전환'을 주제로 한 웹 심포지엄을 오는 16일 송출한다.

연속혈당측정(Continuous Glucose Monitoring, CGM)을 활용해 진행되고 있는 최신 진료 흐름을 국내 의료진과 공유하기 위해 마련된 이번 웹 심포지엄은 최성희 분당서울대학교병원 내분비대사내과 교수가 토론회 좌장을 맡았다. 발표자는 민세희 서울아산병원 내분비내과 교수와 모토쓰구 나가오(Mototsugu Nagao) 일본 도쿄여자의과대학 내분비대사내과(Division of Diabetology and Metabolism, Department of Internal Medicine, Tokyo Women's Medical University School of Medicine) 교수다.

이번 강연에서는 최근 CGM과 관련된 핵심 화두인 '행동 변화(Behavior Change)'를 집중적으로 다룬다. 기존에는 당화혈색소(HbA1c)나 목표혈당범위(Time in Range) 등 혈당 조절 지표에 주목했지만, 이제는 환자가 연속적으로 축적되는 혈당 데이터를 이해하고 이를 식사·운동·복약 등 일상적인 자기 관리 행동과 어떻게 연결 지을 것인지로 논의 범위가 확장되고 있다.

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현재 일본은 CGM 보험 적용 범위가 확대되면서, 1형뿐만 아니라 인슐린 치료를 받는 2형 당뇨병 환자에게도 CGM이 일상 진료에 활발히 활용되고 있다. 나가오 교수는 'Beyond Monitoring: Building a New Model of Diabetes Care with CGM(모니터링을 넘어 관리로, CGM으로 만드는 새로운 당뇨병 관리 모델)'을 주제로 강연한다. 이 자리에서 다양한 진료 환경에서 CGM이 제공하는 임상적 가치와 최신 연구 결과를 소개할 예정이다. 민세희 교수는 미국 식품의약국(FDA)에서 권고하는 통합형 연속혈당측정기(Integrated Continuous Glucose Monitoring, iCGM)를 사용하는 가이드라인에 대해 설명한다. 좌장을 맡은 최성희 교수는 두 강연을 아우르며 CGM 관련 최신 임상 근거와 데이터 활용 방법에 대한 논의를 이끈다.

박형철 대웅제약 ETC 마케팅본부장은 "최근 당뇨병 관리는 단순한 혈당 수치 확인을 넘어, 환자가 자신의 혈당 데이터를 스스로 이해하고 자기관리 역량을 높이는 방향으로 확장되고 있다"며 "이번 웹 심포지엄이 한·일 전문가들의 임상 경험과 최신 학술 성과를 국내 의료진과 깊이 있게 나누는 계기가 되어, 변화하는 혈당 관리 패러다임 속에서 유용한 인사이트가 널리 알려질 수 있기를 기대한다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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