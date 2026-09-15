"지식을 배 속에 넣는다?"…초등생들 유행 '먹는 숙제', 안전 논란

사진출처=웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국 초·중학생 사이에서 최근 '먹는 숙제'라는 이름의 이색 간식이 유행하고 있다. 교과서나 문제집, 시험지처럼 생긴 쌀종이를 그대로 먹는 제품이다. 공부 스트레스를 풀어준다는 홍보와 함께 일부 판매자는 "성적 향상에 도움이 된다"는 식으로 광고하고 있어 식품 안전을 둘러싼 우려도 커지고 있다.

차이나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 최근 새 학기가 시작되면서 교과서와 시험지를 본뜬 쌀종이 간식이 학생들 사이에서 인기를 끌고 있다. 일부 업체는 '먹을 수 있는 문제집', '먹을 수 있는 문구' 등을 내세운 제품들을 판매하고 있다.

제품은 손바닥만 한 크기로, 포장 자체가 교과서처럼 만들어진 제품도 있고, 식용 쌀종이에 국어·수학·영어 교과서의 목차나 삽화, 시험지, 상장 등의 이미지를 직접 인쇄한 제품도 있다.

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가격은 제품에 따라 차이가 있지만 대략 몇 백원 정도로 저렴하다. 판매자들은 '스트레스 해소용 간식', '지식을 배 속에 넣는다'는 식으로 제품을 홍보하고 있다.

실제 온라인 구매 후기에는 자녀가 SNS 영상을 보고 사달라고 졸랐다는 부모들의 반응도 있었다.

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학생들 가운데는 자신을 괴롭히는 숙제를 실제로 먹어버리는 듯한 느낌 때문에 학업 스트레스가 줄어든다고 말하는 경우도 있는 것으로 전해졌다.

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이 같은 제품은 일본 만화 '도라에몽'에 등장하는 이른바 '암기빵'을 떠올리게 한다. 만화 속 암기빵은 교과서에 눌러 찍은 글씨가 빵에 복사되고, 이를 먹으면 내용을 외울 수 있다는 콘셉트이다.

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문제는 제품의 안전성이다.

현지 매체에 따르면 일부 제품은 전분 제품으로 표시돼 있는데도 식용색소가 들어간 사례가 확인됐다.

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전문가들은 어린이가 이런 간식을 반복적으로 먹는 것에 주의할 필요가 있다고 조언했다. 쌀종이와 식품용 색소 자체가 적절한 기준을 충족한다면 문제가 없을 수 있지만, 식품용이 아닌 산업용 색소가 사용될 경우 어린이의 간과 신장 기능 등에 악영향을 줄 가능성이 있다고 지적했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com