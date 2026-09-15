GKL-코엑스, 외래관광객 유치 및 관광 문화 활성화 맞손

◇GKL과 코엑스가 15일 외래관광객 유치 및 관광·문화산업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 왼쪽부터 윤두현 GKL 사장, 조상현 코엑스 사장.

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그랜드코리아레저(GKL)가 코엑스와 방한 관광객 유치 및 관광·문화산업 활성화를 위해 손을 잡았다.

15일 GKL에 따르면 이날 코엑스와 '외래관광객 유치 및 관광·문화산업 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다. 업무협약 체결식에는 윤두현 GKL 사장과 조상현 코엑스 사장 등이 참석했다. 양사는 업무협약을 통해 각각 보유한 관광·MICE 인프라와 네트워크를 연계해 외래관광객에게 다양한 관광 경험을 제공하는 데 뜻을 모았다.

특히 업무협약을 바탕으로 외래관광객 대상 관광·MICE·문화 연계 프로그램 개발, 국제회의와 전시회 연계 공동 마케팅 및 프로모션, 코엑스 마이스 클러스터(CMC) 회원사와의 공동 홍보 및 협력사업 발굴, 외래관광객 방문·소비 동향 관련 정보 교류와 공동 조사 등을 추진해 나갈 예정이다.

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윤두현 GKL 사장은 "외래관광객에게 더욱 입체적인 관광 경험을 제공할 수 있는 토대가 되기를 바란다"며 "주변 관광 인프라를 효과적으로 연계한 융합형 마케팅을 통해 아시아 최고의 도심형 관광 플랫폼 기업으로 성장하겠다"고 말했다.

한편 코엑스는 GKL과의 업무협약을 통해 코엑스 일대를 관광·MICE 거점으로 발전시켜 나간다는 방침이다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com