"뇌종양이라더니…" 11년간 항암치료, 알고 보니 암 아니었다

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 21세의 나이에 말기 뇌종양 진단을 받고 "치료하지 않으면 수개월밖에 살지 못한다"는 말을 들은 영국 여성이 11년 동안 항암치료를 받았다. 그런데 뒤늦게 알고 보니 당시 뇌에 발견된 병변은 암이 아니라 염증성 질환이었을 가능성이 제기됐다.

BBC 등 현지 매체들에 따르면 베키 존스는 21세였던 2012년 심한 편두통으로 병원을 찾았다가 뇌에서 병변이 발견됐다.

존스는 뇌 조직검사를 받은 뒤 악성도가 가장 높은 뇌종양 가운데 하나인 4등급 교모세포종 환자로 진단돼 치료를 받았다.

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"치료를 받지 않으면 6~12개월밖에 살지 못할 수 있다"는 의료진의 설명에 항암제를 복용하기 시작했다.

무려 11년간 매달 항암제를 먹어왔다.

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존스의 주장에 따르면 담당 의사는 항암제를 중단하면 사망할 수 있다며 사실상 장기간 치료가 필요하다고 설명했다. 반복적인 영상검사에서 자신이 생각했던 것과 달리 뚜렷한 종양의 진행이 나타나지 않았지만 치료는 계속됐다.

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그 과정에서 존스는 심한 메스꺼움과 복통, 구강 궤양, 극심한 피로 등을 겪었고 임신이 어려울 수 있다는 설명까지 들었다고 주장했다.

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하지만 그녀는 이후 두 아이를 낳았다. 의료진은 두 차례의 임신을 모두 매우 이례적인 일로 설명한 것으로 전해졌다.

항암치료가 중단된 것은 2024년이었다. 당시 한 의사가 존스에게 담당 전문의가 은퇴하면서 치료를 중단하게 됐다고 통보했다. 그러나 치료가 왜 갑자기 끝나는지에 대한 충분한 설명이나 향후 누가 자신의 치료를 맡게 되는지에 대한 안내는 제대로 이뤄지지 않았다고 존스는 주장했다.

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그로부터 약 1년 뒤인 2025년, 존스의 변호인들이 의뢰한 다른 신경외과·영상의학 전문가들이 과거 의료기록과 영상을 다시 검토했다.

그 결과는 충격적이었다.

전문가들은 당시 뇌에서 발견된 병변이 악성 뇌종양이 아니라 '종괴성 탈수초병변(tumefactive demyelination)'이었을 가능성이 있다고 판단했다. 이는 뇌의 염증성 병변이 종양처럼 보이는 질환으로, 영상검사에서 뇌종양과 혼동될 수 있다. 일반적으로 신경계 염증을 줄이기 위한 스테로이드 치료 등이 사용될 수 있다.

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존스는 변호사와 의료 전문가들로부터 이 같은 사실을 전달받았다.

그녀는 BBC와의 인터뷰에서 "나는 오진을 받았고 성인으로서 삶의 대부분을 아무 이유 없이 이런 치료를 받으며 보냈다"고 호소했다.

그러면서 당시 의료진을 향해 "결국 내 인생을 망쳤다"고 토로했다.

존스의 사례는 현재 영국 의료계에서 불거진 대규모 논란의 일부다.

존스가 치료받았던 병원과 담당 전문의로부터 장기간 또는 불필요한 항암치료를 받았다고 주장하는 환자와 가족 40여 명이 법적 대응에 나선 상태다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com