비행기에서 '7500' 들리면 무슨 뜻?…승객이 모르는 비상 신호들

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 비행기가 하늘을 날 때 조종사와 관제사, 승무원 사이에서는 각종 숫자와 단어가 오간다. 평범한 사람에게는 의미 없는 숫자나 단어처럼 들리지만, 항공기 운항에 문제가 생겼을 때는 승무원과 관제당국에 상황을 알리는 중요한 신호가 된다.

대표적인 것이 항공기의 트랜스폰더(신호를 자동으로 송·수신하는 장치)에 입력하는 이른바 '스쿼크 코드(squawk code)'다. 항공기는 트랜스폰더에 네 자리 숫자를 입력하면 관제사는 항공기를 식별하고 운항 정보를 파악할 수 있다.

영국 매체 데일리메일에 따르면 가장 긴장해야 하는 숫자 코드 중 하나는 '7500'이다. 항공기가 납치나 불법적인 강제 조종 등 항공안보 위협을 받고 있을 때 사용하는 코드다. 미국 연방항공청(FAA)도 7500을 항공기 납치 또는 목적지 변경을 강요받는 상황을 나타내는 코드로 규정하고 있다.

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관제사가 레이더 화면에서 7500을 확인하면 일반적인 운항 상황과는 다른 특별한 대응 절차가 시작된다. 다만 조종사가 실수로 해당 번호를 입력했을 가능성도 있기 때문에 관제기관은 조종사에게 해당 코드를 의도적으로 선택했는지 확인하는 절차를 거친다.

'7600'은 항공기와 지상 관제기관 사이의 무선통신이 끊겼을 때 사용하는 코드다. 조종사가 관제사와 정상적으로 교신할 수 없는 상황임을 지상에 알리는 역할을 한다.

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'7700'은 보다 폭넓은 비상상황을 뜻한다. 항공기에 긴급한 문제가 발생해 관제기관의 지원이 필요한 경우 사용하는 비상 코드다. FAA는 조종사가 긴급상황에 처해 지상 레이더 시설에 이를 알리고자 할 경우 7700을 설정하도록 안내하고 있으며, 관제 시스템에서는 이 코드가 비상 신호로 표시된다.

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이 때문에 7700이 설정된 항공기가 회항하거나 예정에 없던 공항에 착륙했다는 소식이 전해지는 경우가 있다. 엔진이나 기체 이상, 승객 또는 승무원의 응급상황 등 원인은 다양할 수 있다.

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숫자뿐만 아니라 조종사가 관제사에게 직접 외치는 표현도 있다.

대표적인 것이 '메이데이(MAYDAY)'다. 메이데이는 항공기나 선박 등이 심각하고 임박한 위험에 처해 즉각적인 도움이 필요한 상황을 알리는 국제적인 조난 신호다. 국제민간항공기구(ICAO)는 조난 통신을 시작할 때 'MAYDAY'를 사용하는 절차를 규정하고 있으며, 일반적으로 세 차례 반복해 말한다.

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예를 들어 엔진이 심각하게 고장 나거나 항공기의 안전한 비행과 착륙이 위협받는 상황에서 조종사가 관제사에게 "메이데이, 메이데이, 메이데이"라고 알릴 수 있다.

'팬팬(PAN-PAN)'도 항공 분야에서 사용되는 중요한 긴급 신호다. 메이데이와 달리 즉각적인 구조가 필요한 조난 상황까지는 아니지만 항공기나 탑승자의 안전과 관련해 긴급하게 알릴 필요가 있는 상황에서 사용한다.

국제민간항공기구는 'MAYDAY'를 조난 신호, 'PAN PAN'을 긴급 신호로 구분하고 있다.

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반면 'Code 300'이나 'Angel'처럼 승무원 사이에서 사용되는 표현은 성격이 조금 다르다.

여행 전문 매체 트래블+레저가 항공업계 전문가를 인용해 소개한 내용에 따르면 일부 항공사나 운항사에서는 'Code 300' 또는 'Angel'이라는 표현을 기내 의료 응급상황을 알리는 내부 용어로 사용할 수 있다. 승객이 의식을 잃거나 심각한 상태에 빠지는 등 의료진의 도움이 필요한 상황에서 승무원들이 서로 신속하게 상황을 공유하기 위한 것이다.

다만 이 표현들은 7500이나 7700처럼 국제 항공업계에서 통일된 공식 코드가 아니다.

이런 내부적인 표현을 사용하는 가장 큰 이유는 승객들에게 불필요한 공포를 주지 않으면서도 승무원끼리 상황을 신속하게 공유하기 위해서다.

기내 방송을 통해 "현재 승객에게 심각한 의료 응급상황이 발생했다"라고 직접 알릴 경우 다른 승객들이 불안해하거나 통로로 몰릴 수 있다. 반면 승무원끼리 정해진 표현을 사용하면 상황을 간결하게 전달하면서 필요한 조치를 취할 수 있다. 하늘 위에서 조종사와 승무원들이 주고받는 짧은 숫자와 단어에는 승객들이 알지 못하는 또 하나의 안전 시스템이 숨어 있는 셈이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com