택시 운전자 96.2% "최근 한 달간 배뇨장애 증상 경험"…49.3%는 일상생활에 지장

택시 운전자 96.2%가 최근 한 달간 한 가지 이상의 배뇨장애 증상을 경험한 것으로 나타났다.

동국제약이 한국리서치에 의뢰해 택시 운전자 640명을 대상으로 배뇨장애 실태를 조사한 결과다.

전립선비대증은 나이가 들면서 호르몬 변화 등으로 전립선이 커져 요도를 압박하고, 잔뇨감, 야간뇨, 빈뇨, 약한 소변줄기 등의 하부요로 증상을 유발하는 질환이다. 진행성 질환인 만큼 방치할 경우 배뇨 증상이 심화돼 신장 기능 저하나 요로 감염 등 합병증으로 이어질 수 있다.

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오랜 시간 좁은 운전석에 앉아 있고, 운행 중 소변을 참는 경우가 많은 택시 운전자의 경우, 실제 전립선비대증 및 각종 배뇨장애 발생 가능성이 높은 것으로 알려져 있다.

'국제전립선증상점수(IPSS)'를 활용한 조사 결과, 택시 운전자 2명 중 1명꼴인 49.3%가 일상생활에 지장을 주는 중간 정도 또는 심한 배뇨 불편을 겪고 있으며, 야간 배뇨(78.9%), 빈뇨(71.7%), 약한 소변줄기(71.3%), 잔뇨감(65.8%) 등을 호소했다.

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연령대별로 중간 정도 이상의 증상을 경험한 비율은 40대 38%, 50대 52.3%, 60대 53.3%로 나타나 50대를 기점으로 절반을 넘어섰다.

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진행성 질환인 전립선비대증은 방치 시 합병증을 유발할 수 있어 40대부터 꾸준히 관리해야 한다.

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독일에서 개발된 생약성분 기반의 전립선비대증 개선제인 '카리토포텐'은 서양호박씨오일 추출물이 주성분으로, 야뇨, 잔뇨, 빈뇨 등 배뇨장애 개선 효과를 식품의약품안전처로부터 허가받은 일반의약품이다. 처방전 없이 약국에서 구입할 수 있으며 1회 1캡슐씩 하루 2회, 3개월 이상 꾸준히 복용하여 선제적으로 관리하는 것이 권장된다.

동국제약 관계자는 "운전 중 나타나는 배뇨 장애 증상은 일상적인 불편을 넘어 안전 운전과도 직결될 수 있어 택시 운전자들의 적극적인 관리가 필요해 보인다"고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com