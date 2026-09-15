탑승·제휴 적립마일리지 전환 비율 이원화…공정위, 대한항공·아시아나항공 마일리지 통합방안 최종 승인

◇대한항공 B777-300ER. 사진제공=대한항공

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오는 12월 합병하는 대한항공과 아시아나항공의 마일리지 통합방안이 공정거래위원회 승인을 받았다.

지난해 6월 12일 공정위에 제출된 마일리지 통합방안은 12월 보완이 필요하다는 지적을 받았고, 이달 1일 최종 통합방안을 제출해 15일 승인됐다.

최종 통합안에 따르면, 통합 대한항공 출범 시점부터는 대한항공의 스카이패스 마일리지로 일괄 적립된다. 기존 아시아나항공 잔여 마일리지는 대한항공으로 이관되지만, 합병일(올해 12월 17일 예정)로부터 10년간 별도로 유지·운영된다. 고객의 필요에 따라 별도로 아시아나항공 마일리지를 유지하며 사용하거나, 대한항공 스카이패스 마일리지로 일괄 전환할 수 있다.

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아시아나 마일리지를 보유한 고객들은 기존 아시아나항공 공제차트 그대로 보너스항공권 구매 및 좌석 승급에 사용할 수 있다. 아시아나항공 우수회원 제도는 대한항공의 우수회원 등급에 맞춰 자동 매칭되며 우수회원 자격기간은 유지된다. 이를 위해 대한항공은 기존 3개 등급(▲밀리언 마일러 ▲모닝캄 프리미엄 ▲모닝캄)의 우수회원 제도에 더해 스카이팀 엘리트 플러스 등급 혜택을 제공하는 모닝캄 셀렉트 등급을 신설해 운영한다.

대한항공과 아시아나항공의 마일리지 전환 비율은 탑승 적립마일리지와 제휴 적립마일리지를 구분해 이원화했다. 탑승 적립마일리지의 경우 전환 비율을 1대 1로 정했고, 제휴 적립마일리지의 경우 각사의 마일리지 적립에 소비자가 투입한 비용을 검토해 1대 0.82로 전환키로 했다.

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마일리지 보너스 좌석은 통합 이전의 보너스 탑승 실적 이상으로 유지한다. 장거리 대노선(미주·유럽·대양주)의 경우 최근 10년간 가장 높았던 보너스 탑승 실적 이상으로 제공한다는 계획이다. 그리고 마일리지 사용량을 통합 전 대한항공과 아시아나항공 회원의 합산 연간 총 마일리지 사용량보다 약 20% 이상 수준으로 관리해, 마일리지 사용량이 증대·유지될 수 있도록 할 예정이다.

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대한항공 관계자는 "공정위에 제출한 아시아나항공과의 마일리지 통합방안을 토대로 소비자들의 마일리지 소비 편의성과 선택권을 계속 늘려나갈 계획이다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com