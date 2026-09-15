"결혼하려고 60억원 건넸다"…암호화폐 재벌, 여배우에 '결혼 지참금' 반환 소송

쑨위천(왼쪽)과 징톈 사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 유명 암호화폐 기업가 쑨위천(저스틴 선, 36)이 중국 배우 징톈(38)과 결혼을 전제로 가족에게 건넸다는 60억원을 돌려달라며 징톈과 그의 부모를 상대로 소송을 제기해 화제다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 쑨위천은 블록체인 플랫폼 트론(TRON)의 창업자로, 미국 경제지 포브스가 추산한 재산만 약 85억 달러(약 11조 5000억원)에 이르는 것으로 알려진 인물이다. 그는 2024년 미국 마이애미 아트 바젤에서 벽에 바나나를 테이프로 붙인 이탈리아 작가 마우리치오 카텔란의 작품을 620만 달러에 구입한 뒤 실제 바나나를 먹어 세계적인 화제를 모으기도 했다.

이번 논란은 결혼을 전제로 징톈의 부모에게 건넸다는 이른바 '결혼지참금'이다.

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쑨위천의 변호사 장치화이는 지난달 소셜미디어를 통해 쑨위천이 징톈과 그의 부모를 상대로 재산분쟁 민사소송을 제기했으며, 사건 금액이 3000만 위안(약 60억원)이상이라고 밝혔다. 법원은 사건을 접수했으며 쑨위천 측은 재산보전도 신청한 것으로 전해졌다.

쑨위천 측에 따르면 두 사람은 약 7개월 동안 교제하면서 결혼을 전제로 관계를 이어갔다. 쑨위천은 올해 초 징톈에게 청혼했고, 이후 징톈의 부모에게 3000만 위안을 송금했다고 주장했다. 그러나 관계가 틀어지면서 결혼 계획도 무산됐고, 쑨위천은 해당 금액을 돌려받아야 한다고 주장하고 있다.

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또다른 문제는 이 과정에서 불거진 거액의 대리모 관련 주장이다.

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쑨위천은 소셜미디어에 '나의 여자친구 징톈'이라는 제목의 장문의 글을 올려 두 사람의 관계와 미국에서의 출산 계획 등을 상세하게 공개했다. 그는 아이를 갖기 위한 의료 절차를 준비하는 과정에서 상대방이 5000만 달러를 요구했고, 자신이 이를 거부하면서 연락이 끊겼다고 주장했다.

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하지만 이 부분은 사실로 확인된 내용이 아니다.

징톈 측 역시 쑨위천의 주장에 정면으로 대응했다. 징톈은 논란이 확산된 뒤 자신의 소셜미디어에 과거와 현재, 미래에도 사랑을 돈과 바꾸지 않겠다는 취지의 글을 올리며 법을 믿는다고 밝혔다. 구체적인 사실관계에 대해서는 법적 절차를 통해 판단 받겠다는 입장이다.

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한편 징톈은 중국 영화와 드라마에서 활동해온 유명 배우로, 할리우드 영화에도 출연했다. 맷 데이먼과 함께 출연한 '그레이트 월'을 비롯해 '콩: 스컬 아일랜드', '퍼시픽 림: 업라이징' 등에 등장하며 해외에서도 이름을 알렸다.

그녀의 사생활 역시 과거 여러 차례 대중의 관심을 받았다. 중국 올림픽 탁구 금메달리스트 장지커와 교제한 것으로 알려졌으며, 이후 사생활과 관련한 영상 유포 및 협박 사건의 피해자로 거론되기도 했다. 이 사건과 관련해 한 남성이 징톈을 상대로 금품을 요구했다가 징역형을 선고받은 것으로 중국 언론에 보도됐다.

쑨위천 역시 각종 논란의 중심에 서온 인물이다. 그는 2019년 워런 버핏과의 자선 오찬 경매에서 457만 달러(약 62억원)를 지불했고, 블루오리진 우주비행 좌석 경매에도 2800만 달러(약 380억원)를 내놓아 유명세를 치렀다.

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미국 증권거래위원회(SEC)와의 법적 분쟁도 있었다. SEC는 2023년 쑨위천과 관련 기업들이 암호화폐 거래량을 부풀리는 등의 행위를 했다고 주장하며 소송을 제기했다. 이후 2026년 3월 합의가 이뤄졌으며, 쑨위천 개인과 트론 재단 등에 대한 청구는 기각되고 관련 기업 레인베리가 1000만 달러의 민사 제재금을 내는 내용으로 사건이 정리됐다. 쑨위천 측은 해당 혐의를 인정하거나 부인하지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com