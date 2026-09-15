"술 취해 잠든 사이 현금 사라져"…한국 관광객, 태국 여성과 호텔 갔다가 절도 피해

사진출처=더 타이거

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국 파타야의 한 호텔에서 30대 한국인 관광객이 태국 여성과 함께 있다가 현금 약 100만원이 사라졌다며 경찰에 신고했다.

당시 호텔방에는 파타야 워킹스트리트에서 만난 여성이 함께 있었지만, 남성이 잠에서 깨어났을 때 여성은 이미 사라진 뒤였다.

태국 현지 매체 더 타이거에 따르면 한국인 남성 A씨(33)는 지난 14일 오후 1시 30분쯤 태국인 지인과 함께 파타야 경찰서를 찾아 현금 도난 신고를 했다.

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A씨가 경찰에 진술한 내용에 따르면 그는 지난 10일 파타야 워킹스트리트의 한 업소에서 태국 여성을 처음 만났다. 여성의 이름은 알지 못했지만, 여성은 과거에도 자신을 만난 적이 있다고 말했다고 한다.

두 사람은 이후 A씨가 묵고 있던 호텔로 이동했다. 호텔방에서 함께 술을 마시던 중 A씨는 술에 취해 잠이 들었다.

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다음 날 오전 7시쯤 잠에서 깬 그는 여성이 이미 호텔을 떠난 사실을 확인했다. 작별 인사도 없이 사라진 상태였다.

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이후 A씨는 자신의 가방이 열려 있는 것을 발견했다. 안에 보관해둔 현금 2만 5000바트(약 100만원)도 없어졌다. 그는 당시 호텔방에 함께 있었던 여성이 돈을 가져갔을 것으로 의심, 경찰에 신고했다.

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경찰이 확보한 CCTV에는 A씨와 해당 여성이 호텔 복도를 함께 걸어가는 모습이 찍힌 것으로 전해졌다. 이후 여성 혼자 호텔을 빠져나가는 장면도 확인됐다.

경찰은 CCTV 영상을 비롯한 관련 자료를 분석하며 여성의 신원을 확인하고 행방을 추적하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com