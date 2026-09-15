혼자 해외여행 간 여배우 "운전사가 차 문 잠가, 무서워"

사진출처=샤위신 SNS

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만 모델 겸 여배우 샤위신(36)이 인도네시아 발리에서 혼자 여행하던 중 차량에서 내리지 못하는 아찔한 일을 겪었다고 털어놨다. 차량 호출 앱으로 부른 차량 운전자가 차 문을 잠가 내릴 수 없었다는 것이다.

FTV 뉴스 등 대만 현지 매체들에 따르면 샤위신은 최근 5일 일정으로 인도네시아 발리 혼자 여행을 다녀온 경험을 자신의 SNS 등을 통해 공개했다. 주변에서는 혼자 여행하는 것을 만류했지만, 샤위신은 언젠가는 혼자 여행을 해보고 싶었다며 직접 여행길에 올랐다.

하지만 첫 혼자 여행은 시작부터 순탄치 않았다.

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비자 문제로 고생을 했고 2시간 30분이나 걸린 입국 수속 과정에서 지쳤다고 했다.

가장 당황스러웠던 순간은 차량을 이용할 때 찾아왔다.

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샤위신은 발리에서 숙소로 가기 위해 차량 호출 앱으로 차량을 이용했는데, 도착 후 운전자가 차 문을 잠가 자신이 내리지 못했다고 주장했다. 그녀는 당시 "많이 무서웠지만 다행히 아무 일 없이 차에서 내렸다"고 밝혔다.

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다만 구체적으로 왜 운전자가 문을 잠갔는지, 얼마나 오랫동안 차량 안에 있었는지 등 자세한 상황은 공개되지 않았다.

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영상을 보면 잠깐 등장하는 리조트 경비원의 도움을 받은 것으로 추정된다.

샤위신 본인도 여행 과정에서 겪은 '경험담'이라는 점을 강조했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com