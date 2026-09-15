순천향대천안병원, 세계 환자안전의 날 기념 '환자안전 캠페인' 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 15일 오전 병원 1층 로비에서 환자와 보호자, 교직원을 대상으로 환자안전 캠페인을 개최했다.

세계 환자안전의 날을 기념해 열린 캠페인은 '비감염성 질환(만성질환)을 위한 안전한 보건의료'를 주제로 만성질환의 예방과 관리, 올바른 약물복용 등에 대한 환자안전 교육과 퀴즈 이벤트를 진행했다.

특히 참여자들이 직접 벽면에 부착된 현수막에 자신의 얼굴을 그려 넣어 '환자안전 월(Wall)'을 완성하는 이벤트가 눈길을 끌며, 환자안전의 의미와 중요성을 되새기는 시간을 가졌다.

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이문수 병원장은 "만성질환 환자들이 안심하고 치료받기 위해서는 의료진의 세심한 진료와 함께 환자 스스로의 안전관리도 매우 중요하다"면서, "앞으로도 올바른 환자안전 문화를 확산하고 안전한 의료서비스를 제공하기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

한편, 순천향대천안병원은 매년 9월을 환자안전의 달로 지정하고 ▲교직원 대상 만성질환 환자 관련 가로세로 낱말 퀴즈 ▲정확한 환자확인 우수직원 시상 ▲환자안전 캠페인 ▲환자안전 인증 라운드 등 다양한 행사를 진행하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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