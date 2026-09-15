비행 중 옷 벗고 승객 앞에서 '외설 행위' 여성, 왜 그랬을까?

[스포츠조선 장종호 기자] 비행 중인 여객기에서 한 여성 승객이 갑자기 옷을 모두 벗고 다른 승객들이 보는 앞에서 부적절한 행동을 해 체포됐다.
폭스 뉴스 등 미국 매체들에 따르면 지난 11일(현지시각) 메릴랜드주 볼티모어-워싱턴 국제공항을 출발해 플로리다주 마이애미 국제공항으로 향하던 아메리칸항공 1779편에서 소동이 발생했다.
앞쪽 좌석에 앉아있던 여성 승객이 갑자기 옷을 모두 벗은 뒤 주변 승객들이 보는 앞에서 '외설적인 행동'을 한 것으로 알려졌다.
승무원들은 조종실과 항공사에 해당 상황을 알렸고, 경찰 대기를 요청했다.
비행기가 목적지인 마이애미 국제공항에 도착한 후 대기하던 경찰은 해당 여성을 체포했다.
여성의 신원은 공개되지 않았다. 또한 정확히 어떤 혐의가 적용됐는지, 기내에서 해당 여성을 상대로 어떤 조치가 이뤄졌는지도 현재까지 구체적으로 알려지지 않았다.
이번 사건은 항공기 내 승객의 돌발 행동이 승객과 승무원의 안전 문제로 이어질 수 있다는 점에서 충격을 주고 있다. 특히 항공기 안에서는 일반적인 공공장소와 달리 승객들이 장시간 제한된 공간에 함께 있어 한 사람의 돌발 행동만으로도 기내 전체가 불안해질 수 있다.
이번 항공편은 다행히 회항 없이 목적지까지 운항했으며, 현재까지 다른 승객이나 승무원이 다쳤다는 보고는 나오지 않았다.
경찰과 관계 당국은 해당 여성의 행동 경위와 당시 상황을 조사하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com