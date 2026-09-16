설화수, 추석 맞아 ‘자음생크림’ 60주년 기념 리미티드 기획 세트 선보여

제공=아모레퍼시픽

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글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 추석을 맞아 대표 안티에이징 제품인 '자음생크림 60주년 기획 세트'를 선보였다.

설화수는 감사의 마음을 전하는 명절 선물 수요를 겨냥해 자음생크림을 중심으로 구성한 다양한 선물 세트와 특별 포장 서비스를 마련했다.

자음생크림은 1966년 출시된 'ABC 인삼크림'에서 시작해 올해로 출시 60주년을 맞았다.

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오랜 시간 소비자들의 사랑을 받아온 설화수의 대표 안티에이징 크림으로, 브랜드를 상징하는 제품으로 자리매김했다.

자음생크림은 48시간 만에 피부 콜라겐을 38% 복구하고 미세 탄력을 13배 강화해 '층층이 살아나는 고밀도 피부'를 선사하는 것이 특징이다.

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이번에 선보이는 '자음생크림 리치 기획 세트'는 자음생클렌징폼, 윤조에센스, 자음생캡슐세럼, 자음생크림 리치 등으로 구성해 단계별 스킨케어를 한 번에 경험할 수 있도록 했다.

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환절기를 앞두고 피부 관리에 관심이 높아지는 시기인 만큼, 본인을 위한 스킨케어는 물론 부모님과 가족, 지인에게 감사의 마음을 전하는 명절 선물로 제안한다.

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선물의 품격을 높일 수 있는 특별 포장 서비스 '지함보'도 운영한다.

지함보는 한국의 전통적인 보자기 문화에서 영감을 받은 설화수만의 선물 포장 방식으로, 정성과 품격을 담아 선물을 전달할 수 있도록 마련됐다.

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설화수는 이달 27일까지 주요 공식 이커머스 채널에서 자음생 60주년 세트를 비롯한 주요 제품 구매 고객을 대상으로 지함보 포장 서비스와 다양한 기프트 혜택을 제공한다.

자음생 60주년 세트 구매 고객에게는 크림의 흡수와 탄력 케어를 돕는 '자음생마사저'를 증정하며, 주요 선물 세트 구매 고객에게는 '설화수 코스메틱 백'을 제공한다.