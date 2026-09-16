하이트진로, ‘일품진로 하이볼 선물세트’ 한정 출시

국내 종합주류기업 하이트진로가 '일품진로 하이볼 선물세트'를 한정 출시한다고 지난 4일 밝혔다.
이번 선물세트는 MZ세대를 중심으로 확산되고 있는 믹솔로지 트렌드를 겨냥해, '일품진로'를 활용해 집에서도 부담 없이 간편하게 하이볼을 즐길 수 있도록 전용 굿즈와 잔을 함께 구성한 것이 특징이다.
하이트진로는 일품진로를 활용한 하이볼을 쉽고 편리하게 만들 수 있도록 '일품진로 지거&머들러'를 개발하고 '일품진로 하이볼잔'을 리뉴얼했다.
'일품진로지거&머들러'는 하이볼 스틱 형태의 굿즈로 계량과 젓는 기능을 한 번에 갖췄다.
'일품진로 하이볼잔'은 350㎖ 용량으로, 일품진로 병의 플루티드 디자인과 사각형 윤곽을 적용해 브랜드 정체성을 명확히 드러내도록 리뉴얼했다.
일품진로 하이볼 선물세트는 2본입 세트와 3본입 세트 두 종류로 2본입 세트는 '일품진로25' 2병, '일품진로 리뉴얼 하이볼잔' 1개로 구성, 3본입 세트는 '일품진로25' 3병, '일품진로지거&머들러' 1개, '일품진로 리뉴얼 하이볼잔' 1개로 구성됐다.
2본입 선물세트는 전국 대형마트에서, 3본입 선물세트는 전국 창고형 할인점에서 구매할 수 있다.
하이트진로 관계자는 "홈술과믹솔로지 트렌드가 확대되며 증류식 소주 일품진로도 하이볼의 좋은 선택지가 되고 있다"며, "앞으로도일품진로의 우수한 품질,다양한 음용법을 소개하고 차별화된 소비자 경험을 제공하겠다"고 전했다.