동원F&B, 건강·실속 담은 ‘2026 추석 선물세트’ 출시

제공=동원F&B

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동원F&B가 건강과 실속을 중시하는 소비 트렌드를 반영한 '2026 추석 선물세트'를 출시했다.

최근 단백질에 대한 관심이 높아지는 추세에 맞춰 수산 단백질을 담은 '동원참치' 선물세트 종류를 지난해보다 약 20% 확대했다.

고단백 '라이트 스탠다드'를 필두로 여기에 고추참치, 야채참치 등을 조합한 다양한 참치 선물세트를 마련했다.

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신제품 '슈퍼참치 2종'으로 구성한 선물세트도 선보인다.

'슈퍼참치 2종'은 단백질 함량을 30g까지 높인 '프로틴30'과 나트륨을 70% 낮춘 '저나트륨 황다랑어'로 구성됐으며, 온라인몰을 통해 구매할 수 있다.

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올해 출시 40주년을 맞은 '양반김'은 엄선한 원초를 사용한 김 선물세트로 곱창돌김과 감태, 매생이 등 프리미엄 제품을 비롯해 다양한 조합의 선물세트를 마련했으며, 명절 선물로 꾸준히 인기를 얻고 있는 캔김 제품도 확대 운영한다.

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김 선물세트의 디자인도 양반의 전통적인 이미지를 현대적으로 재해석해 세련된 디자인으로 리뉴얼했다.

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또한 건강한 식재료를 찾는 소비자들을 위해 스페인에서 직수입한 아보카도 오일 선물세트도 준비했으며, 저당에 대한 높은 관심에 맞춰 알룰로스를 포함한 선물세트도 구성했다.

높은 물가에 가성비를 중시하는 소비자를 겨냥한 실속형 종합선물세트도 다양하게 구성했다.

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IPX의 글로벌 캐릭터 브랜드 '라인프렌즈'의 캐릭터가 그려진 상자에 고단백 동원참치를 담은 '동원참치 라인프렌즈 에디션'을 새롭게 출시했다.

동원참치의 브랜드 모델인 방탄소년단 진과 협업한 'BTS 진 슈퍼참치 선물세트'를 올 추석에도 선보일 예정으로 방탄소년단 진의 사진을 넣은 참치캔으로 구성된 제품으로, 지난 추석과 설에 4만 세트 이상 판매되기도 했다.

지속가능한 소재로 만든 친환경 선물세트도 지속 운영한다.

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100% 종이로 만든 올페이퍼 패키지 선물세트가 대표적으로, 멸균팩을 재활용해 만든 상자와 폐플라스틱을 재활용한 직물 가방을 조합한 '올-리사이클드 패키지'도 선보인다.

동원F&B가 운영하는 식품 전문 온라인몰 '동원몰'은 추석을 맞아 '동원 선물세트'를 할인 판매하는 사전예약 프로모션을 이달 31일까지 진행한다.

다양한 할인 쿠폰과 함께 결제 금액에 따라 최대 30만 원의 백화점 상품권을 지급하며, 사전 예약 구매 시 배송 출고일을 지정할 수 있는 서비스도 운영한다.

동원F&B관계자는 "명절 선물 트렌드를 이끌어온 대표 브랜드로서 건강과 실속을 모두 갖춘 선물세트를 풍성하게 마련했다"며, "앞으로도 소비자의 니즈를 반영한 선물세트를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.