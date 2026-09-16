명절 건강 선물의 정석...정관장 '홍삼정' 꾸준한 인기

제공=KGC

Advertisement

Advertisement

홍삼은 오랜 기간 명절을 대표하는 건강 선물로 자리 잡았다.

제품 형태와 소비 방식은 달라졌지만, 부모님과 가족에게 건강을 바라는 마음을 전한다는 상징성은 여전하다.

정관장의 '홍삼정'은 이러한 홍삼 선물의 정석에 가까운 제품으로 6년근 홍삼을 달여 농축한 100% 홍삼농축액으로 다른 부원료를 더하지 않고 홍삼 본연의 맛과 향을 담았다.

Advertisement

정관장은 홍삼정을 기반으로 '홍삼정 마스터클래스', '홍삼정 리미티드' 등 프리미엄 제품도 선보이고 있다.

내부 조직이 치밀하고 맛과 향이 뛰어난 지삼 등 희소 원료를 활용한 제품은 프리미엄 건강식 시장에서 차별화 요소로 꼽힌다.

Advertisement

홍삼정은 식품의약품안전처로부터 면역력 증진, 피로 개선, 혈소판 응집 억제를 통한 혈액 흐름, 기억력 개선, 항산화 등 5대 기능성을 인정받은 건강기능식품이다.

Advertisement

오랜 시간 이어진 제품이라는 점도 선물을 고를 때의 고민을 덜어주는 요소다.

Advertisement

홍삼정은 정관장을 대표하는 홍삼농축액 제품으로, 시대에 따라 다양한 홍삼 제품이 등장하는 가운데서도 정통성을 이어왔다.

최근에는 스틱과 음료, 구미 등 다양한 제형의 건강기능식품이 등장하고 있지만, 농축액 형태의 홍삼정 역시 꾸준히 선택되고 있다.

Advertisement

취향을 정확히 알기 어려운 부모님이나 웃어른에게 선물해야 하는 명절에는 새로운 제품보다 오랫동안 익숙하고 신뢰받아 온 제품이 안정적인 선택지로 꼽히기 때문이다.