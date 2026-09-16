실속부터 프리미엄까지...청정원, 2026 추석 선물세트 출시

제공=대상

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대상 청정원이 추석을 앞두고 실속형부터 프리미엄 제품까지 다양한 구성의 '2026 추석 선물세트'를 선보였다.

소비자 취향과 실용성을 고려해 이색 제품을 새롭게 선보이는 한편, 차인철 아티스트와의 협업을 통한 디자인 차별화에도 나섰다.

올해는 취향에 따라 풍미를 비교해 즐길 수 있는 고급유 세트가 눈길을 끈다.

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'참기름 로스팅 셀렉션'은 참깨의 볶음 정도에 따라 라이트, 미디엄, 다크로스트 3종으로 구성했고, 올리브유는 아르베키나, 오히블랑카, 피쿠알 등 서로 다른 품종 3종을 한 세트에 담아 품종별 맛과 향을 경험할 수 있도록 했다.

1960년대 미원 선물세트를 재현한 '미원 헤리티지 선물세트'도 새롭게 선보였다.

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미원 고유의 빨간색과 과거 패키지 디자인을 활용한 레트로 감성의 틴케이스 2종에 5g 파우치형 미원을 담아 실용성과 소장 가치를 높였다.

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생동감 있는 색채와 경쾌한 디자인으로 알려진 차인철 아티스트와 협업해 온라인 전용 선물세트 21종으로 청정원 BI 컬러와 크라프트 질감에 리드미컬한 도형과 표정 등을 더해 명절 선물의 즐거움을 시각적으로 표현했다.

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실속형 선물세트 구성도 강화했다.

조미료, 소스, 유지류, 캔햄 등 활용도가 높은 제품을 담은 청정원 선물세트와 청정원 스페셜 선물세트를 비롯해 '우리팜 선물세트', '팜고급유 선물세트', '재래김 세트' 등을 다양한 가격대로 선보였다.

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대상만의 발효, 숙성 기술을 앞세운 프리미엄 제품도 다양하게 마련했다.

5년 숙성간장과 국산 통깨참기름, 3년 묵은 천일염 등을 담은 세트를 비롯해 찹쌀발아 현미고추장, 우리쌀 현미고추장, 프리미엄 장류 혼합세트 등을 구성했다.

지난해 처음 선보여 좋은 반응을 얻은 저당 선물세트도 올해 다시 만나볼 수 있다.

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저당 홍초 선물세트, 알룰로스 선물세트 등 일상에서 부담 없이 활용하기 좋은 제품을 중심으로 구성했다.

청정원 '2026 추석 선물세트'는 대상 공식 온라인몰 정원e샵을 비롯해 전국의 대형 할인마트와 백화점, 쿠팡, 네이버 등에서 순차적으로 만나볼 수 있다.

지난해 좋은 반응을 얻은 저당 선물세트로 저당 홍초와 알룰로스 등 일상에서 부담 없이 활용할 수 있는 제품을 중심으로 구성했다.

일부 선물세트 구매 고객에게는 쇼핑백 대신 캔버스 에코백을 제공해 실용성을 더했다.

청정원 '2026 추석 선물세트'는 대상 공식 온라인몰 정원e샵을 비롯해 대형 할인마트와 백화점, 쿠팡, 네이버 등 주요 온·오프라인 채널에서 만나 볼 수 있다.