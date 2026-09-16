무신사, 가을 신상 위크 이어 ‘26 추석 빅세일’ 진행

제공=무신사

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선선해진 가을바람과 함께 민족 대명절 추석을 앞두고, 무신사가 가을 패션 시장을 겨냥한 대대적인 프로모션에 나선다.

무신사는 오는 10월 5일까지 온·오프라인에서 '가을 신상 위크'와 역대급 할인 혜택을 자랑하는 '26 추석 빅세일'을 연달아 개최하며 소비자들의 선택의 폭을 넓혔다.

오프라인 매장 행사에는 배드블러드, 일리고, 디키즈, 아캄, 넌블랭크, 카키포인트, 튜드먼트 등 주요 입점 브랜드가 참여해 니트, 스웨터, 후드집업 등 다양한 간절기 신상품을 최대 15% 할인된 가격에 선보인다.

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또한 이달 19일까지 '26 FW 경량 패딩 페스티벌'도 함께 운영한다.

가을 신상품 프로모션의 열기는 이달 21일부터 10월 8일까지 '26 추석 빅세일'로 이어진다.

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일반 세일 상품을 최대 80% 할인하고, 시그니처 특가와 하루 특가, 타임 특가, 연휴 타임 특가 등 다양한 할인 혜택을 제공하며, 최대 30% 할인 쿠폰과 장바구니 쿠폰도 마련했다.

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10월 1일부터 5일까지는 '10월 멤버스데이'를 연계해 10만 원 이상 구매 고객에게 10% 적립금 페이백 등의 추가 혜택을 제공한다.

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무신사는 5000원권 무신사머니 상품권을 30% 할인된 3500원에 매일 1000장씩, 총 1만 8000장 한정 판매한다.

이 밖에도 오픈런 뽑기, 래플, 무퀴즈, 친구 초대, 출석 체크 등 고객이 직접 참여하며 혜택을 누릴 수 있는 다채로운 이벤트가 대거 준비돼 쇼핑의 재미를 극대화할 예정이다.

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올가을 새 옷 단장을 준비하거나 특별한 명절 선물을 고민하고 있다면, 트렌디한 신상품과 파격적인 할인이 쏟아지는 무신사의 이번 프로모션이 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.