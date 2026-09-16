블랙야크 ‘스톤마스터’, 올겨울도 흥행 예고...경량 라인 인기 질주

제공=블랙야크

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본격적인 겨울 시즌을 앞두고 블랙야크의 대표 다운 '클라이밍스톤마스터(이하 스톤마스터)'가 빠른 판매 상승세를 보이며 인기를 얻고 있다.

26FW 스톤마스터는 프리 드롭 1주일 만에 지난해 10월까지의 누적 판매량을 크게 웃돌았다.

특히 올해 새롭게 선보인 경량 다운 라인업은 판매율 90%를 돌파했으며, '클라우드 댄서' 컬러는 품절 이후 리오더에 들어가는 등 높은 인기를 보이고 있다.

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스톤마스터는 전문 클라이머를 위해 설계된 패딩 라인으로, 블랙야크의 기술력에 컬러풀한 색감과 유니크한 실루엣을 더한 것이 특징이다.

클라이밍 등 역동적인 아웃도어 활동에 필요한 기능성과 일상에서의 스타일을 동시에 고려해 지난해 여러 차례 품절과 리오더를 기록하며 대표 겨울 아우터로 자리 잡았다.

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블랙야크는 최근 스포츠클라이밍 유망주들과 함께한 스톤마스터 화보도 공개했다.

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BYN블랙야크그룹의 블랙야크 강태선장학재단이 후원하는 노희주, 노현승 남매 등 'BYN특기장학생' 선수들이 참여해 실제 훈련과 등반 모습을 선보였다.

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이를 통해 클라이머들의 도전 정신과 함께 실제 필드에서 발휘되는 스톤마스터의 기능성을 자연스럽게 전달했다.

올해 새롭게 출시한 26FW 스톤마스터 경량 라인업은 '클라이밍스톤마스터 라이트 다운자켓'과 '클라이밍스톤마스터 라이트 패딩자켓' 등으로 구성됐다.

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'클라이밍스톤마스터 라이트 다운자켓'은 초경량 7D 소재를 적용해 가볍고 자유로운 움직임을 강조한 덕다운 자켓으로 클라우드 댄서, 어반 블루, 토프, 라이트 레드, 블랙 등 다양한 색상으로 선보인다.

'클라이밍스톤마스터 라이트 패딩자켓'은 깔끔한 디자인에 볼패딩 충전재를 적용해 볼륨감과 보온성을 높였으며, 클라우드 댄서, 헬리오도르, 다크틸, 블랙 등 4가지 컬러로 출시됐다.

블랙야크 관계자는 "전문 클라이머를 위한 기술력과 트렌디한 디자인을 결합한 스톤마스터가 프리 드롭부터 지난해보다 빠른 판매 흐름을 보이고 있다"며 "간절기 경량 패딩에 대한 관심이 겨울 시즌 보온성을 강화한 중량 아우터 수요로도 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.