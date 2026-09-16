[SC 헬스칼럼] 추석 연휴 시력교정, '3가지' 중요 포인트

유난히 무더웠던 여름이 지나고 추석이 다가왔다. 명절 연휴를 활용해 시력교정 수술을 계획하는 직장인과 대학생도 늘고 있다.

하지만 시력교정 수술은 단순히 연휴 안에 회복할 수 있는 수술을 선택하기보다, 개인의 시력과 각막 상태, 난시 정도에 맞는 수술법을 선택하는 것이 중요하다. 추석 연휴를 앞두고 시력교정을 계획한다면 수술 예약에 앞서 다음 세 가지를 확인해 보자.

첫째, 연휴 길이보다 수술 후 회복기간을 먼저 확인해야 한다. 레이저 시력교정 수술은 각막에 가해지는 손상을 최소화하는 것이 회복과 일상 복귀에 중요하다.

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라식은 각막 절편을 만들어 레이저로 교정하고, 라섹은 각막 표면의 상피를 제거한 뒤 교정하기 때문에 각각 회복 과정에 차이가 있다.

반면 비쥬맥스800을 활용, 최소 절개만으로 시력을 교정하는 1㎜ 극최소절개 스마일프로는 각막 표면의 손상을 최소화해 빠른 일상 복귀를 기대할 수 있다는 점이 특징이다. 따라서 추석 연휴를 이용한다면 회복기간뿐 아니라 연휴 이후 학교나 직장 복귀 일정까지 고려해 수술 방법을 선택하는 것이 중요하다.

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둘째는 시력교정의 복병 난시를 정확하게 교정해야 한다는 점이다. 시력교정 수술을 결정할 때 근시 도수에만 관심을 두기 쉽지만, 시력의 질을 좌우하는 중요한 요소 중 하나가 난시다.

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난시가 충분히 교정되지 않으면 근시가 교정된 후에도 선명도가 떨어지거나 물체의 윤곽이 번져 보이고, 야간에 빛 번짐이나 눈부심을 느낄 수 있다. 특히 난시는 도수뿐 아니라 방향과 축을 정확하게 분석해 교정해야 한다.

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따라서 수술 전 근시와 난시의 정도는 물론 각막의 형태와 상태를 정밀하게 확인해야 한다. 스마일프로 역시 단순히 근시를 줄이는 데 그치지 않고 개인의 난시축과 각막 상태에 맞춰 정확하게 교정하는 것이 중요하다. 필요하면 난시교정술 후 스마일수술 같은 단계적 병합수술이 시력의 질과 안전에 더 유리할 수 있다.

마지막은 내 눈에 맞는 수술을 선택해야 한다. 연휴가 짧다고 해서 회복이 빠른 수술을 무조건 선택해야 하는 건 바람직하지 않다. 각막의 두께와 형태, 근시와 난시의 정도, 안구건조 상태 등을 종합적으로 살펴야 하며, 검사 결과에 따라 적합한 수술 방법도 달라질 수 있다. 스마일프로가 모든 사람에게 적합한 것도 아니다. 레이저 시력교정이 어려운 경우에는 다른 시력교정 방법을 고려할 수 있다. 또 ICL 렌즈삽입술의 경우도 일반ICL과 난시교정술을 결합하면 비싸고 번거로운 토릭렌즈를 쓰지 않고도 안전하고 정확하게 시력을 회복할 수 있다. 환자 개개인이 처한 상황별 대응이 중요하다.

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결국, 명절 연휴의 며칠보다 중요한 것은 수술 후 오랫동안 사용할 눈의 건강이다. 추석 연휴에 시력교정을 계획한다면 '빠른 회복'과 함께 '내 눈에 맞는 안전하고 정확한 교정'을 기준으로 수술을 결정하는 것이 좋다.

도움말=온누리스마일안과 김부기 원장