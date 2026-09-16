"감기쯤이야" 방심했다간…호흡기 감염병 '3가지', 추석 가족모임 비상

◇최근 독감과 코로나19 등 호흡기 감염병 환자가 증가하면서 추석 연휴 철저한 위생 관리와 주의가 요구된다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 추석 연휴를 앞두고 호흡기 감염병이 확산되고 있어 주의가 필요하다.

최근 인플루엔자(독감) 유행주의보가 발령된 가운데 코로나19 입원환자 수마저 증가세를 보이고 있다. 여기에 통상 가을과 겨울철에 주로 유행하는 호흡기세포융합바이러스(RSV)까지 기승을 부릴 조짐을 보여 우려가 커지는 상황이다.

◇독감 입원 환자 작년보다 13배 급증…고위험군 심각한 합병증 유발

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질병관리청에 따르면 2026년 36주차(8월 30일~9월 5일) 의원급 의료기관의 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1000명당 25.3명으로 집계됐다. 이번 절기 유행기준인 12.9명의 약 2배 수준이며 지난해 같은 기간(6.6명)의 3.8배를 넘는 수준이다.

입원환자도 빠르게 늘고 있다. 36주차 병원급 표본의료기관의 인플루엔자 입원환자는 300명으로 전주 166명에서 약 2배 증가했다. 지난해 같은 기간(23명)과 비교하면 13배에 달하는 수준이다.

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독감은 갑자기 시작되는 고열과 오한, 심한 피로감, 두통, 근육통 등이 특징이다. 기침과 인후통, 콧물 등이 동반될 수 있다. 감기와 달리 전신 증상이 심하고 갑자기 아픈 경우가 많다.

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독감이 의심되면 고위험군은 진료를 서둘러야 한다. 어린이, 임신부, 65세 이상 고령자, 만성질환자, 면역저하자 등은 독감으로 인한 합병증 위험이 높기 때문이다.

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독감 감염 위험을 줄이고, 감염되더라도 중증으로 악화하는 것을 막으려면 예방 접종이 최선이다.

이번 절기 독감 예방접종은 오는 21일부터 연령·대상별로 순차 시작된다.

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고려대 구로병원 감염내과 남엘리엘 교수는 "인플루엔자는 영유아와 고령자, 만성질환자에게 심각한 합병증을 자주 일으키는 위험한 감염병이다"며 "올해는 예년보다 이른 시기부터 관련 지표가 상승하고 있는 만큼 권고 시기에 맞춰 예방 접종을 받으실 것을 강력히 추천드린다"고 말했다.

◇최근 독감과 코로나19 등 호흡기 감염병 환자가 증가하면서 추석 연휴 철저한 위생 관리와 주의가 요구된다. AI 생성 이미지

◇코로나19 바이러스 검출률 3주 전보다 1.8배 증가

코로나19도 안심할 수 없다. 질병관리청에 따르면 36주차 코로나19 입원환자는 193명으로 지난해 같은 기간 433명보다 낮지만, 33주차 57명에서 34주차 61명, 35주차 115명, 36주차 193명으로 최근 들어 꾸준히 증가하고 있다.

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코로나19 바이러스 검출률 역시 36주차 16.3%로 전주 11.7%보다 상승했다. 이는 3주 전보다 약 1.8배 늘어난 수치다.

코로나19 역시 발열, 기침, 인후통, 콧물, 피로감, 두통 등 독감과 비슷한 증상을 보인다. 따라서 '목이 아프고 열이 나니 독감이겠지'라고 단정하기보다는 필요한 경우 검사를 받아 정확한 감염 여부를 확인하는 것이 좋다. 특히 65세 이상 고령자나 만성질환자, 면역저하자는 증상이 가볍더라도 의료진과 상담해 항바이러스제 치료가 필요한지 판단해야 한다.

코로나19는 감염 후 증상이 나타나기 전에도 다른 사람에게 바이러스를 전파할 수 있어, 명절 이동 전 몸 상태를 확인하는 것이 필요하다.

예방 접종 역시 중요하다.

코로나19 예방접종은 독감 백신과 마찬가지로 매년 가을~겨울철에 시행하는 1회 절기 접종 방식으로 운용 중이다.

65세 이상 고령층의 접종은 10월 12일부터 시작될 예정이며, 질병관리청은 인플루엔자 백신과의 동시 접종을 권고하고 있다.

◇RSV, 독감보다 영아 사망 위험 최고 2.5배 높아

최근 호흡기 바이러스인 RSV 환자 수는 7월 중순보다 약 1.4배 증가한 것으로 나타났다.

RSV는 유행이 시작되면 한 명의 환자가 3명의 주변인에게 바이러스를 전파할 수 있을 정도로 전염력이 강한 것으로 알려져 있다. 또한 독감보다 영아 사망 위험이 약 1.3배~2.5배 높은 것으로 전해진다.

RSV는 초기에 감기와 유사한 감염 증상을 보인다. 4~6일 정도의 잠복기가 지난 뒤 발열, 기침, 콧물, 인후통 등의 증상이 나타나며, 호흡이 빨라지고 쌕쌕거리는 천명음이 들릴 수 있다. 성인은 감기와 같은 가벼운 증상으로 넘어가지만, 영유아는 기도가 성인보다 좁아 염증이 생기면 호흡곤란으로 이어질 수 있다.

고려대 안암병원 소아청소년과 최영준 교수는 "RSV는 대부분의 영유아가 감염되는 흔한 호흡기 바이러스지만, 방치할 경우 짧은 시간 안에 호흡기가 급격히 나빠질 수 있다"며 "아이가 숨이 차 보이거나, 평소보다 호흡이 가빠지면 즉시 전문의를 찾아야 한다"고 조언했다.

최근엔 예방 항체 주사를 활용한 감염 예방도 권장되고 있다.

호흡기 감염병 예방을 위해 백신 접종만큼이나 ▲올바른 손 씻기 ▲기침 예절 지키기 ▲마스크 착용 ▲실내 환기가 중요하다는 게 전문가들의 공통 조언이다.

추석은 가족의 건강을 확인하고 서로의 안부를 묻는 시간이다. '감기쯤이야'하고 넘어가는 순간, 자신에게는 가벼운 감염병이 부모와 조부모, 어린 손주에게는 치명적일 수 있다. 이번 추석만큼은 많이 만나는 것보다 아픈 사람은 잠시 쉬고, 건강한 가족을 안전하게 지키는 것이 진짜 가족 사랑이 될 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com