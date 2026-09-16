롯데칠성음료 ‘백화수복’, 명절 차례주 넘어 일상 속 술로...원컵 성장세 눈길

제공=롯데칠성음료

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롯데칠성음료의 대표 차례주 '백화수복'이 82년 전통을 이어가는 동시에 소용량 제품 '백화수복 원컵'을 앞세워 젊은 소비자층으로 저변을 확대하고 있다.

'오래 살면서 길이 복을 누리라'는 뜻을 지닌 '백화수복'은 받는 이의 건강과 행복을 기원하는 마음을 담은 차례주로 1945년 출시된 이후 현재까지 명절 차례상은 물론 가족 모임과 선물용 주류로 꾸준히 사랑받고 있다.

100% 국산 쌀의 외피를 30% 정도 도정 후 사용하고, 저온 발효 공법과 숙성방법으로 청주 특유의 부드럽고 깔끔한 맛을 살린 것이 특징이며, 알코올 도수는 13도이다.

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우리 민족의 정성된 마음을 담아내기 위해 라벨은 동양적인 붓글씨체를 사용하고 라벨과 병뚜껑에도 금색을 적용해 고급스러움과 우리나라 대표 차례주의 이미지를 부각시켰다.

백화수복은 조상님들에게 올리는 제례용 또는 명절 선물용으로 안성 맞춤이며, 따뜻하게 데워 마셔도 좋아 찬 바람이 부는 계절에 음용하기에 더 좋다.

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최근에는 전통적인 제례주의 개념을 넘어 휴대성과 음용 편의성, 다양한 주종에 대한 관심이 높아지며 '백화수복'의 180ml 소용량 제품인 '백화수복 원컵'의 경우, 최근 3년 동안 연평균 약 50% 정도의 성장세를 보이며 젊은 소비자들을 중심으로 변화하는 소비 트렌드에 적극 대응하고 있다.

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이에 롯데칠성음료는 '백화수복 원컵'의 붐업을 위해 작년부터 부산 광안리의 '삼진포차'에서 소비자들을 대상으로 한 팝업 이벤트를 진행했고, 캠핑 등의 아웃도어 용품과의 다양한 콜라보 이벤트를 펼치는 등 적극적 마케팅을 펼쳤다.

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그 결과, '백화수복 원컵'의 작년 판매량은 전년 대비 약 100%가 성장하기도 했다.

이처럼 제례주를 넘어 다양한 일상에서 음용되는 '백화수복'은 700㎖, 1.8ℓ의 병 제품 2종과 180ml 소용량 원컵 제품으로 이뤄졌으며, 차례 또는 선물용으로 700㎖, 1.8ℓ 제품은 할인점, 편의점 등 다양한 곳에서 구입할 수 있다.

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롯데칠성음료 관계자는 "82년 전통의 백화수복은 조상들이 사용하던 대로 엄선된 쌀로 정성껏 빚어 만든 청주 제품"이라며 "1만원대 전후의 합리적인 가격으로 오랜만에 모인 가족들과 함께 즐기기 좋은 차례 음식에 잘 어울리는 맛있는 술"이라고 말했다.