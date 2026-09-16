골프존, 신제품 ‘투비전NX플러스’ 출시...AI 스핀센서로 필드 같은 구질 구현

제공=골프존

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골프존이 정교한 구질 구현과 초고해상도 그래픽으로 한층 리얼해진 코스를 선보이는 가맹 전용 시뮬레이터 신제품 '투비전NX플러스'를 출시했다.

'투비전NX플러스'는 골프존의 가맹사업 브랜드인 골프존파크 전용 제품으로, 골퍼들의 전략적인 라운드를 지원하는 새로운 'AI 스핀센서'를 탑재한 것이 특징으로 정밀한 구질 구현 기술과 더욱 사실적인 코스 그래픽을 통해 실제 필드에 가까운 스크린골프 경험을 제공한다.

'AI 스핀센서'는 골프존이 축적해온 방대한 샷 데이터와 스핀 측정 기술력에 AI 기술을 결합해 개발됐다.

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스크린 부스 천장에 설치된 AI 스핀센서가 볼의 회전을 정밀하게 측정해 실제 필드와 유사한 구질을 구현하며, 다양한 환경에서도 일관된 구질 정확도를 제공한다.

다양한 구질은 물론 피치샷, 로브샷, 러닝 어프로치 등 코스 공략에 따라 원하는 샷을 구현할 수 있어 골퍼들의 전략적인 플레이를 돕는다.

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특히 골프존의 스크린골프투어 GTOUR 프로를 대상으로 AI 스핀센서의 정확도를 분석한 결과, 페이드 및 드로우 정확도와 스핀량 일관성 등의 항목에서 골퍼가 의도한 대로 구질이 구현되는 것을 확인했다.

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코스 리얼리티도 항공 촬영을 기반으로 한 고화질 그래픽을 적용해 코스의 언듈레이션과 잔디 결, 벙커 모래의 세밀한 질감까지 사실적으로 한층 향상됐다.

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이를 통해 투비전NX플러스에서만 만나볼 수 있는 약 120개의 '리얼리티CC'를 선보이며 골퍼들에게 더욱 다양한 라운드 선택지를 제공한다.

벙커샷에서 생동감 넘치는 모래 연출과 디봇, 피치마크가 더욱 사실적으로 표현돼 플레이 몰입감을 강화했으며, 그린 위에서 볼의 런 거리와 방향 등도 현실감을 더해 필드와 유사한 정교한 그린 공략을 경험할 수 있다.

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그린 스피드 옵션에는 '매우 빠름'보다 한 단계 빠른 3.4M 투어 빠르기 옵션을 추가했으며, 다양한 구질 연습이 가능한 새로운 컨셉의 차별화된 연습장도 만나볼 수 있다.

골프존 관계자는 "많은 골퍼들의 니즈를 반영해 더욱 풍성한 라운드 경험을 제공하고 실제 필드와 같은 현실감 있는 스크린골프 환경을 구현하기 위해 AI 스핀센서를 적용한 투비전NX플러스를 출시했다"며 "앞으로도 글로벌 골프 시뮬레이터 업계를 선도하는 차별화된 기술력과 혁신을 바탕으로 고객 만족도를 높이고 스크린골프 문화를 선도해 나가겠다"고 말했다.