명절 과식에 장거리 이동까지...보령컨슈머헬스케어 ‘맑은초키즈시럽’ 주목

제공=보령컨슈머헬스케어

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추석 연휴에는 온 가족이 한자리에 모이면서 평소보다 기름지고 자극적인 음식을 접하는 횟수가 늘어난다.

여기에 장거리 이동과 불규칙한 식사 시간, 과식 등이 겹치면 소화 능력이 아직 충분히 발달하지 않은 어린이들은 배탈이나 복부 불편감을 겪을 수 있어 주의가 필요하다.

특히 어린이는 과식이나 찬 음식 섭취 등으로 소화기 불편을 느끼기 쉽지만, 증상에 맞는 제품을 선택하는데 어려움을 겪는 경우가 많다.

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이에 보령컨슈머헬스케어는 다양한 소화기 증상에 사용할 수 있도록 개발한 어린이용 소화 정장제 '맑은초키즈시럽'을 선보였다.

'맑은초키즈시럽'은 100% 생약 성분을 함유한 일반의약품으로, 소화불량, 구토, 묽은 변, 복부팽만감, 식욕감퇴, 과식, 체함, 변비 등 다양한 소화기 증상에 사용할 수 있는 제품이다.

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맑은초키즈시럽은 한의학박사와 협업해 '평위산' 처방을 기반으로 개발했다.

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창출, 진피, 감초 등을 포함한 평위산은 동의보감에 기록돼 한의학에서 소화기 증상에 활용되는 대표적인 처방 중 하나다.

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보령컨슈머헬스케어는 평위산 기반 약제에 아선약, 산사, 매실, 황련, 황백, 목향 등 소화기 관련 성분을 추가로 배합해 제품의 차별성을 높였고, 아이들이 거부감 없이 복용할 수 있도록 딸기와 바나나 향을 적용했으며, 외출이나 여행 시에도 간편하게 휴대할 수 있도록 5mL 스틱포 개별 포장으로 제작했다.

보령컨슈머헬스케어 관계자는 "맑은초키즈시럽은 다양한 소화기 증상에 사용할 수 있도록 개발해 아이가 갑작스럽게 소화기 불편을 겪을 때 보호자의 제품 선택 부담을 줄인 것이 특징"이라며 "앞으로도 소비자들이 보다 편리하게 사용할 수 있는 의약품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.