삼립, 제주우유와 협업한 ‘골든 모먼츠’ 추석 선물세트 4종 출시

제공=삼립

Advertisement

Advertisement

삼립이 추석 명절을 맞아 '제주우유'와 협업한 '골든 모먼츠' 선물세트 4종을 출시했다.

'골든 모먼츠'는 '인생은 사랑하는 사람들과 함께 나누는 부드럽고 따뜻한 순간들의 기록'이라는 콘셉트 아래 일상 속 가장 소중한 순간에 진심을 전하는 선물 전용 브랜드다.

이번 신제품은 무항생제 인증을 받은 '제주우유'와 제주 특산물을 활용한 프리미엄 디저트 선물세트로, 제주를 상징하는 한라산을 모던한 패턴으로 재해석한 패키지를 적용해 소장 가치를 높였다.

Advertisement

'제주 우도 땅콩이 들어간 촉촉파운드'는 거친 해풍을 맞고 자란 제주 우도 땅콩의 고소하고 깊은 풍미를 담았고, '제주 한라봉이 들어간 촉촉파운드'는 강렬한 햇살 아래 농익은 제주산 한라봉을 듬뿍 넣어 상큼하고 기분 좋은 달콤함을 완성했다.

디저트 '뚱샌드' 2종도 함께 선보인다.

Advertisement

'제주 우유 뚱샌드'는 가볍고 폭신한 식감의 시트 사이에 사르르 녹아내리는 풍성한 우유 크림의 조화가 일품이고, '제주 녹차 뚱샌드는' 제주의 맑은 바람과 햇살이 키워낸 녹차를 크림에 담아내어 특유의 쌉싸름하면서도 깊은 풍미를 구현했다.

Advertisement

신제품은 마트와 온라인, 휴게소 등 다양한 유통채널에서 구매할 수 있다.

Advertisement

삼립 관계자는 "이번 신제품은 청정 제주의 맛과 감성을 고스란히 담아내 추석 명절 소중한 이들을 위한 특별한 선물로 안성맞춤"이라며 "일상 속 특별한 순간마다 가장 부드러운 진심을 전할 수 있는 골든 모먼츠 제품을 꾸준히 선보일 것"이라고 전했다.