돌코리아, 추석 맞아 ‘숨은 과일 찾기’ 이벤트 진행...“가족과 함께 즐겨요”

제공=돌(Dole)코리아

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과일 생산·유통 기업 돌(Dole)코리아가 추석 시즌을 맞아 대표 과일을 활용한 소비자 참여형 이벤트를 진행한다.

명절 상차림과 선물 등으로 과일 수요가 높아지는 시기에 맞춰 돌코리아는 오는 23일부터 29일까지 공식 인스타그램에서 '돌(Dole) 숨은 과일 찾기' 이벤트를 진행한다.

바나나와 파인애플 등 돌코리아의 다양한 과일을 활용한 숨은그림찾기 방식으로 기획해 소비자들이 간단한 게임을 통해 직접 참여할 수 있도록 했다.

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참여 방법은 돌코리아 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고 이벤트 게시물에 '좋아요'를 누른 뒤, 게시물 이미지에 숨어 있는 과일 그림의 개수를 댓글로 남기면 정답자 가운데 5명을 추첨해 '돌 과일 박스'를 증정한다.

이벤트 경품인 '돌 과일 박스'에는 맛과 영양을 갖춘 5종의 과일로 고산지대에서 재배해 부드러운 과육과 높은 당도가 특징인 '스위티오' 바나나와 파인애플을 비롯해 항산화 물질이 풍부한 용과, 아보카도, 오렌지로 구성했다.

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돌코리아 관계자는 "추석을 맞아 소비자들이 가족과 함께 가볍게 참여하고 돌의 대표 과일을 자연스럽게 접할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 주요 시즌에 맞춘 참여형 콘텐츠를 통해 소비자와의 접점을 지속적으로 넓혀 나갈 계획"이라고 말했다.