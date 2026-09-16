“실속은 더하고 품격은 높이고”...이마트, 추석 선물세트 풍성

제공=이마트

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추석을 앞두고 소중한 사람에게 감사의 마음을 전할 명절 선물을 고르는 손길이 분주해지고 있다.

이마트는 올 추석을 맞아 품질과 품격은 살리면서 가격 부담은 낮춘 '실속형 프리미엄' 선물세트를 다양하게 선보인다.

대표 상품으로는 4만원대 완도 활전복세트, 7만원대 특선 옥돔·갈치 세트, 9만원대 미국산·호주산 LA식 꽃갈비 등이 있다.

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고급 선물로 인식되는 전복과 옥돔, 갈비를 합리적인 가격대로 구성해 실속과 품격을 동시에 잡았다.

추석 대표 선물인 사과·배 등 과일세트와 인삼·더덕·건버섯 등 건강 선물세트도 마련했다.

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3~5만원대 상품을 중심으로 구성해 부담 없이 정성을 전할 수 있도록 했다.

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실용적인 선물을 찾는다면 통조림·식용유 등으로 구성한 3만원대 가공식품 복합세트도 좋은 선택이다.

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반면 특별한 분을 위한 선물로는 한우·굴비 등 전통 프리미엄 세트와 위스키·와인 등 고급 선물세트까지 선택의 폭을 넓혔다.

한편 이마트의 추석 선물세트 사전예약 1차 기간 매출은 전년 대비 21.2% 증가하며 좋은 반응을 얻었다.

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올 추석, 받는 사람의 취향과 예산에 맞춰 실속 있는 선물부터 품격을 더한 프리미엄 선물까지 이마트에서 다양한 명절 선물을 만나볼 수 있다.