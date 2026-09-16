보수 논란-노사 갈등에 토스뱅크로 몰리는 젊은고객들...카카오뱅크 윤호영 '6연임' 가능할까

카카오뱅크 사옥. 사진제공=카카오뱅크

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최대 실적을 이어가며 6연임 가능성이 높게 점쳐졌던 윤호영 카카오뱅크 대표의 연임 가도가 이전과는 다른 국면을 맞았다. 출범 이후 처음으로 파업이 현실화하면서 노사관계가 새로운 변수로 떠올랐다. 라이벌인 토스뱅크와 젊은 고객층을 둘러싼 경쟁도 거세지고 있다. 여기에 차기 성장동력으로 낙점한 자동차금융은 아직 사업 초기 단계다. 내년 3월 임기 만료를 앞두고 윤 대표가 이들 현안을 어떻게 풀어갈지가 주목된다.

윤 대표의 장기 재임 가능성에 힘을 실어온 것은 실적이다. 카카오뱅크는 지난달 상반기 당기순이익 3280억원을 기록하며 반기 기준 최대 실적을 냈다고 발표했다. 전년 동기보다 24.4% 증가한 규모다. 지난해 연간 당기순이익 4803억원을 기록한 데 이어 올해도 실적 성장세를 이어갔다.

그러나 최대 실적에는 일회성 이익도 반영됐다. 1분기 인도네시아 디지털은행 슈퍼뱅크 상장에 따라 세전 933억원 규모의 공정가치 평가이익이 발생했다. 상반기 영업이익은 3516억원으로 전년 동기보다 소폭 감소했다. 2분기 들어 영업이익이 전년 동기보다 14% 증가하고 수수료·플랫폼 수익도 늘었지만 상반기 순이익 증가에는 슈퍼뱅크 관련 이익도 영향을 미쳤다.

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카카오뱅크 사옥 내부. 사진제공=카카오뱅크

올해는 노사갈등도 불거졌다. 임금과 성과보상을 둘러싼 협상이 장기간 난항을 겪으면서 카카오뱅크 출범 이후 처음으로 파업이 현실화됐다. 노조는 두 차례 전일 파업에 나섰고 연장·휴일근무를 거부하는 준법투쟁도 벌였다.

이후 닷새간 연속 총파업까지 예고했으나, 노사가 장시간 교섭 끝에 큰 틀의 합의를 이루면서 장기 파업은 피했고, 이후 세부 협상을 거쳐 임금·단체협약을 최종 타결했다. 성과보상을 둘러싼 갈등 과정에서는 윤 대표의 보수도 거론됐다. 윤 대표는 올해 상반기 금융권 현직 회장·CEO 가운데 가장 많은 81억7500만원의 보수를 받은 것으로 집계됐다. 노조는 이를 경영진과 직원 간 성과보상 격차를 보여주는 사례로 거론했다.

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이 가운데 72억9000만원은 2019년 부여받은 성과조건부 스톡옵션 행사이익이다. 당시 고객 수와 세전이익 등 일정 조건을 충족할 경우 행사할 수 있도록 설계된 장기 성과보상이다. 일반적인 급여나 단기 성과급과는 성격이 다르다.

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주력 고객층을 둘러싼 경쟁도 만만치 않다. 카카오뱅크가 인터넷은행 시장을 선점한 이후 후발주자인 토스뱅크가 빠르게 몸집을 키우면서 젊은 고객을 잡기 위한 경쟁도 한층 치열해졌다. 카카오뱅크 입장에서는 기존 고객 기반을 지키면서 새로운 수익원도 찾아야 한다.

카카오뱅크 윤호영 대표. 사진제공=카카오뱅크

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차기 성장동력으로 꺼내든 카드는 자동차금융이다. 카카오뱅크는 지난 6월 마스턴캐피탈 지분 100%를 241억원에 인수하는 주식매매계약을 체결하고 금융당국 승인 등 관련 절차를 진행하고 있다. 가계대출 중심의 사업구조에서 벗어나 수익원을 넓히려는 시도다.

마스턴캐피탈의 지난해 영업수익은 64억6297만원이다. 22억9843만원의 당기순손실을 냈고 대손상각비도 전년 9802만원에서 15억498만원으로 크게 늘었다. 카카오뱅크는 마스턴캐피탈의 기존 사업을 키우기보다 여신전문금융업 라이선스를 활용해 자동차금융을 중심으로 새로운 사업을 구축한다는 구상이다. 현재 실적보다는 라이선스를 활용한 사업 확장 가능성을 보고 인수에 나선 것으로 풀이된다.

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투자도 인수대금 241억원으로 끝나지 않는다. 카카오뱅크는 사업 성장 규모에 맞춰 약 1500억원대의 자본을 추가 투입하고 마스턴캐피탈의 자산 규모를 1조원 이상으로 키울 계획이다. 추가 투입할 자본만 인수가격을 크게 웃돈다. 아직 인수 절차가 마무리되지 않았고 구체적인 상품 출시 시점도 인수 이후 확정할 예정이다. 자동차금융이 계획대로 새로운 수익원으로 자리 잡을지는 아직 지켜봐야 한다.

카카오뱅크 관계자는 스포츠조선에 "그동안 축적해온 비대면 금융 혁신 기술력과 노하우를 캐피탈업으로 확장해 고객 생활과 밀접한 다양한 영역에서 새로운 금융 경험을 제공하고자 한다"며 "단계적인 사업 확대를 통해 생산적 금융을 강화하고 플랫폼 경쟁력과 자본 효율성을 높여 기업가치 제고에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

윤 대표의 현 임기는 내년 3월까지다. 최대 실적에도 출범 이후 첫 파업을 겪으면서 그동안 순탄하게 이어져온 장기 재임 행보에는 이전과 다른 부담이 생겼다. 토스뱅크와의 경쟁이 거세지는 가운데 새롭게 뛰어든 자동차금융도 아직 성과를 가늠하기 이른 단계다. 윤 대표가 이들 현안을 풀고 6연임까지 이어갈 수 있을지 금융권의 시선이 쏠린다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com