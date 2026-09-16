"5G 요금 냈는데 4G도 안 터져"…분노한 주민들, 통신 기술자 묶어

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 이동통신 서비스에 불만을 품은 주민들이 통신회사 기술자를 붙잡아 휴대전화 기지국에 묶어놓는 황당한 일이 인도에서 벌어졌다. 주민들은 5G 요금을 내고 있지만 실제로는 4G조차 제대로 사용할 수 없다며 장기간 불만을 제기해온 것으로 전해졌다.

인디언익스프레스 등 현지 매체들에 따르면 인도의 한 통신회사 기술자인 A는 지난 10일(현지시각) 우타르프라데시주 파테푸르 지역 하르다울리 마을에 설치된 이동통신 기지국을 점검하기 위해 방문했다. A는 근무한 지 약 3개월 된 신입 기술자로, 해당 지역의 통신 상태를 확인하기 위해 기지국을 찾은 것으로 알려졌다.

그런데 갑자기 현장에 있던 주민들이 그를 둘러싸고 통신 서비스 문제를 해결하라고 요구했다. 주민들은 오랫동안 휴대전화와 인터넷 연결이 제대로 되지 않았으며, 기지국이 설치된 이후에도 통신 품질이 개선되지 않았다고 주장했다.

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결국 주민들은 A를 붙잡아 케이블 등을 이용해 통신탑에 묶었다. 그는 약 2시간 동안 현장에서 풀려나지 못한 것으로 전해졌다.

현장에서는 회사 고위 관계자가 직접 찾아와 통신 문제를 해결해야 기술자를 풀어주겠다는 취지의 발언도 나온 것으로 알려졌다.

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주민들의 불만은 단순한 일시적인 통신 장애 때문만은 아니었다.

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현지 보도에 따르면 주민들은 약 2년 동안 통신 품질 문제를 겪었다고 주장했다. 기지국이 설치되면서 통신 환경이 개선될 것으로 기대했지만 실제 서비스는 기대에 미치지 못했다는 것이다.

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특히 주민들은 5G 요금을 내고 있음에도 실제로는 불안정한 4G 수준의 통신만 이용할 수 있다고 토로했다. 통화와 인터넷 연결이 자주 끊기면서 일상생활에도 불편이 컸다는 주장이다.

일부 주민들은 휴대전화 화면을 보여주며 5G 서비스가 제대로 제공되지 않는 상황을 직접 촬영한 것으로 전해졌다.

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경찰에도 신고가 접수됐다. 하지만 경찰이 현장으로 출동했을 당시 주민들은 A를 풀어준 상황이었다.

경찰은 사건에 가담한 것으로 파악된 주민 7명의 신원을 확인했으며, 이 가운데 6명을 불법 감금 등의 혐의로 체포했다. 체포된 주민들은 이후 보석으로 풀려난 것으로 전해진다.

이번 사건은 인도의 농촌 지역에서 통신망 품질을 둘러싼 소비자 불만이 얼마나 커질 수 있는지를 보여주는 사례가 됐다. 통신 인프라가 빠르게 확대되고 있지만 실제 이용자들이 체감하는 서비스 품질이 이에 미치지 못할 경우 불만이 폭발할 수 있다는 지적도 나온다.

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다만 이번 사건에서 주민들이 주장한 '5G 요금을 내고도 4G 수준의 서비스를 받았다'는 내용은 주민들의 진술에 따른 것으로, 통신회사가 이를 공식적으로 인정한 것은 아니다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com